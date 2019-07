Pil Usa rallenta nel secondo trimestre (+2,1%) ma supera le attese La crescita americana ha frenato il passo nel secondo trimestre dell'anno, ma ha ugualmente messo a segno un'avanzata del 2,1% grazie alla spinta ricevuta dalla spesa dei consumatori che rappresenta oltre due terzi dell'attività economica di Marco Valsania

NEW YORK - La crescita americana ha frenato il passo nel secondo trimestre dell'anno, ma ha ugualmente messo a segno un'avanzata del 2,1% grazie alla spinta ricevuta dalla spesa dei consumatori che rappresenta oltre due terzi dell'attività economica.

Giunta al decimo anno di vita, l’espansione degli Stati Uniti ha battuto le attese degli analisti, ferme tra l'1,8% e il 2 per cento. Nei primi tre mesi dell'anno aveva tuttavia marciato di un punto più veloce, al 3,1 per cento.

Tra i segni di indebolimento gli investimenti aziendali, che sono scivolati per la prima volta dal 2016. Il dato relativo agli investimenti fissi e non residenziali, dal software alle strutture, è diminuito dello 0,6%, invertendo la rotta rispetto al positivo 4,4% del primo trimestre. È stato il primo calo dal 2015. Il commercio ha a sua volta risentito delle tensioni e della maggior fragilità internazionali, evidenti in una flessione del 5,2% nell'export.

Ma il consumer spending ha tirato la continua marcia del Pil: è salito nel trimestre del 4,3 per cento. Qui il dato, oltre a essere il più robusto dal 2017, è stato nettamente migliore rispetto al primo scorcio del 2019, quando invece si era arrestato all'1,1 per cento. Al suo sostegno potrebbe aver contributo la fiducia degli americani al cospetto di un continuo basso livello di disoccupazione e di alcune accelerazioni dei salari. Positivo anche il contributo al Pil della spesa pubblica: il governo federale l'ha aumentata del 5% nel corso degli ultimi tre mesi.