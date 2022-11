Pila, paradiso per gli snowboarder e i freerider a due passi da Aosta

L'idea è di arrivare fino al 16 aprile 2023, neve ovviamente permettendo. Il comprensorio sciistico è collegato in meno di 20 minuti di telecabina da Aosta (il costo è incluso nello skipass) ed è una meta ambita da mezzo milione di appassionari della neve stagionali. La splendida vista sui 4mila valdostani ha regalato a Pila la nomea di “balcone bianco” del capoluogo e il panorama che spazia dal Monte Bianco al Gran Paradiso è da cartolina. Si può sciare o destreggiarsi con la tavola su circa 70 km di piste, arrivando fino a 2.750 metri di quota, e dallo scorso anno sono accessibili anche due piste di scialpinismo e due percorsi tracciati dentro i boschi per gli amanti del fuoripista. Areaeffe (dove la “F” sta per free e fun), a quota 2200metri, è lo snowpark, un'area freestyle per gli acrobati della neve con connessione Wifi diffusa per postare le proprie evoluzioni in tempo reale. E poi gli itinerari con le ciaspole fra le abetaie e pendii immacolati: da segnarsi quello che porta verso l'Alpeggio Grivel e, salendo ancora, all'alpeggio Grimondet, per uno sguardo a tutto tondo sul fondovalle e sui 4000 valdostani.

