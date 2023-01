Pillola abortiva, più veloce negli Usa vendere il mifepristone nelle farmacie online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più veloce e sicuro vendere online negli Usa la pillola abortiva. Dopo che la Fda (Agenzia del farmaco statunitense) ha allentato alcune restrizioni durante la pandemia, adesso si può dispensare il farmaco in modo permanente in base a un programma di sicurezza aggiornato. Una notizia che ha un certo risalto, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni Stati americani hanno emanato leggi che vietano o limitano fortemente gli aborti dopo la decisione della Corte Suprema di giugno di rovesciare la sentenza Roe v. Wade.



La vendita online

Una farmacia online californiana è la prima ufficialmente certificata a dispensare farmaci abortivi in base ai nuovi requisiti presentati martedì 3 gennaio. La Fda ha infatti approvato un nuovo piano di certificazione delle farmacie - sviluppato da Danco Laboratories e GenBioPro, i produttori di marca e di generici della pillola abortiva mifepristone -.

Le farmacie certificate dalle due società, comunque, possono dispensare il mifepristone (uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi 2 mesi della gravidanza) direttamente ai pazienti soltanto dopo aver ricevuto una prescrizione da un medico certificato.

I requisiti di certificazione

Honeybee Health - che nel 2020 è stata la prima farmacia di vendita per corrispondenza a spedire il mifepristone dopo che l’Fda ha allentato alcune restrizioni durante la pandemia - può ora dispensare il farmaco in modo permanente in base a un programma di sicurezza rivisto.

I requisiti di certificazione forniscono uno schema alle farmacie per contribuire a garantire l’accesso continuo al farmaco alle pazienti di tutto il Paese che desiderano interrompere una gravidanza precoce. «Svolgere questo importante lavoro - ha dichiarato Jessica Nouhavandi, cofondatrice di HoneyBee - ha significato molto per noi e sono entusiasta che anche il resto della comunità delle farmacie possa farlo. Più farmacie sono certificate, maggiore sarà l’accesso».