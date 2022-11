Piloti di caccia, investiti nella formazione 200 milioni nella base di Decimomannu

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano di investimenti da 200 milioni di euro e un'occasione per l'Italia: occupare uno spazio da leader nella formazione dei piloti di caccia dello scenario internazionale. Punto di partenza, in un percorso che nasce dalla collaborazione tra l'Aeronautica militare e Leonardo Spa, la base militare di Decimomannu a pochi chilometri da Cagliari con l'Itfs (International flight training school) una scuola di formazione (con tanto di campus e strutture collegate) proiettata al futuro in cui il virtuale si unisce alla pratica sul campo, nella base che sino a 30 anni fa era considerata un vero e proprio punto di riferimento nella formazione dei piloti.

Il nuovo campus

Cuore del nuovo campus in fase di ultimazione nella base di Decimomannu, è rappresentato dall'hangar, dalla linea di volo e da una struttura destinata al Ground based training system (Gbts), in cui sono ospitati i sistemi di simulazione di terra di ultima generazione, si sviluppa su una superficie complessiva di 130.000 mq pari a 18 campi di calcio. Circa 35.000 mq sono dedicati agli edifici in corso di realizzazione.

Innovazione tecnologica di alto livello

Gli interventi per portare avanti la struttura sono già iniziati e le prime lezioni sono partite a luglio di quest'anno. «A Decimomannu stiamo realizzando una infrastruttura come poche ne esistono al mondo nel suo genere e che porta in dote un altissimo grado di innovazione tecnologica. Gli investimenti di Leonardo stanno già generando importanti ricadute territoriali sia in termini di avanzate competenze sia in termini occupazionali ed economici - ha commentato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo -. Si tratta di un nuovo modello di formazione che porta le capacità addestrative ad un livello ancora più alto e che ci consente di rafforzare il nostro posizionamento competitivo internazionale nel settore dell'addestramento avanzato anche come Training Service Provider».

Duecento milioni di investimenti

Un intervento significativo per un centro che, per usare le parole di Profumo «formerà le classi dirigenti dei prossimi trent'anni». Il tutto in un percorso che mette assieme ricerca, tecnologia e sperimentazione. Oltre a un piano di investimenti che, come sottolineato dal presidente di Leonardo Luciano Carta «vale 200 milioni di euro» e garantisce impiego a 400 persone nella prima fase, ossia quella della realizzazione.

Successivamente saranno impiegate 150 persone «con alte specializzazioni». Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore di Leonardo Luigi Valerio Cioffi che ha rimarcato l'importanza dell'investimento e le potenzialità per l'Italia nello scenario internazionale.