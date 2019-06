Piloti per un giorno con le auto da trackday

Il mondo Mazda MX-5 risulta essere invece più articolato, proponendo ben due motorizzazioni agli avventori della pista: un 1.5 da 132 cavalli e 152 Nm di coppia; e un 2.0 con in dote 184 cavalli e 205 Nm di coppia motrice. Per i “clienti” della velocità è il due litri il più indicato. Nella versione Sport la Miata è equipaggiata con i sedili Recaro, e dotata di differenziale posteriore autobloccante. In questo caso la spesa è compresa tra i 31.500 e i 36.750 euro.

Se invece il budget a vostra disposizione può salire di altri 30.000 euro, rimanendo sempre in territorio giapponese, potreste optare per la nuovissima Toyota Supra. L’animo sarà anche bavarese, essendo che pianale e meccanica siano condivisi con la Bmw Z4, ma le “argomentazioni” in tema di assetto e dinamica di guida sono assolutamente nipponiche. Qui però serve anche il manico, mentre le due precedenti sono più immediate per chi debba familiarizzare con la velocità. Ovviamente il mercato dell’auto allarga la fetta di potenziali pistaiole a numerose vetture a trazione anteriore.

Diverse la cosiddette Hot-Hatch che in questi anni hanno fatto il proprio debutto sul mercato. Si va dal segmento B come Clio R.S. o Fiesta ST, sino al più prestante segmento C. Segmento in cui i classici di Honda come Civic Type R o Peugeot con la 308 GTI by Peugeot Sport dettano legge da tempo. Classici che si scontrano con una Seat che opta per la soluzione Cupra (rinominando le sportive di casa) e una Hyundai pronta alla sfida con il modello i30, che per l’occasione diventa N.

La versione di riferimento per la pista è quella Performance, che si distingue per i cerchi da 19” e il differenziale a slittamento limitato (Lsd) a gestione elettronica. Una variante il cui due litri turbo sviluppa 275 cv e 353 Nm di coppia. Una sportiva reattiva, con un retrotreno pronto all’uso, ma mai nervoso tale da mettervi in difficoltà. Per un approccio verso la coreana servono 37.500 euro.

Se invece non è solo la pista l’unica motivazione per acquistare un’auto performante, ma giocano pure un ruolo importante lo status e lo spazio, ci sono tutta serie di berline (o presunte tali) pronte a soddisfare i palati più esigenti. In attesa che Audi liberi le prossime generazioni di RS6 e RS7, dalla Germania sono le AMG della Classe E e la M della Serie 5 le automobili perfette per la vacanza e l’eventuale scorribanda in pista (pur trattandosi di vetture nell’ordine delle due tonnellate). In particolar modo la bavarese, evolutasi nella più recente edizione Competition.