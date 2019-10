Pimco: bene l’Italia, ma alto debito e crescita debole restano in agguato

Infine il terzo “swing factor” è rappresentato dalla politica fiscale. «Crediamo che a livello globale sarà lievemente espansiva – ha detto Fels - e potrebbero esserci sorprese nel senso di interventi maggiori delle attese non solo in Cina e in Giappone ma anche in Germania dove l'economia si è fermata ed entrata in recessione tecnica».



Focus su obiettivo di preservazione del capitale



In un contesto di tale incertezza Pimco ritiene prudente concentrarsi sulla preservazione del capitale limitando l'esposizione alle posizioni di rischio fino a che non vi sarà maggiore chiarezza e rimanendo comunque pronti a cogliere le occasioni man mano che si presentano. «La nostra preferenza in questo momento va ai mercati americani perché la Fed ha maggiore spazio di manovra in caso di peggioramento dell'economia – ha detto Andrew Balls, Cio Global Fixed Income di Pimco - e sebbene i tassi negli Usa siano già bassi, sono comunque più alti in Europa dove appare molto improbabile che ci si possa allontanare dall'attuale fase di costo del denaro ultra-basso». Fra i titoli appaiono «attraenti» i bancari perché il livello di regolamentazione è molto aumentato nel corso degli ultimi anni e quindi investire nel comparto appare ora molto più sicuro.



Migliora la percezione del rischio Italia



La percezione del rischio Italia è migliorata nel corso degli ultimi mesi e al momento i bassi tassi di interesse sui Btp rendono il debito italiano sostenibile ma i problemi di medio termine non sono stati risolti e la situazione di fondo resta «fragile». «La situazione è migliorata per tre motivi principali – ha detto il responsabile della ricerca europea su macro e debito sovrano di Pimco Nicola Mai - Questo nuovo governo è più amichevole nei confronti dell'Europa e ha adottato un atteggiamento dal punto di vista fiscale meno aggressivo, più disponibile a rispettare i target di deficit che sono più linea con quello che vuole l'Europa. Inoltre la Bce ha ricominciato il programma di Qe e in terzo luogo vi sono stati cambiamenti a livello politico europeo positivi, fra cui il fatto che l'ex primo ministro Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli affari economici della Commissione e che il ministro delle Finanze Roberto Gualtieri è ben conosciuto in Europa».