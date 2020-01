Pimco dà fiducia all’Italia e ai BTp: «Ottimi per chi cerca rendimenti» «L’Italia è davvero il posto dove andare per chi cerca rendimenti». A dirlo è Scott Mather, chief investment officer del big Usa del risparmio gestito di Morya Longo

(Reuters)

«L’Italia è uno dei posti migliori dove andare se si cercano rendimenti. Per questo siamo convinti che gli investitori internazionali torneranno a comprare titoli di Stato italiani nel 2020». Se a fare questa professione di fede fosse un italiano potremmo anche non farci caso. Ma dato che a pronunciare queste parole è il chief investment officer delle strategie Usa Core della società che gestisce i più grandi fondi obbligazionari al mondo, cioè Pimco, allora queste sono parole che davvero lasciano ben sperare. A parlare così è infatti Scott Mather, il capo della gestione dei portafogli Usa del colosso del risparmio gestito americano e mondiale. E la sua opinione non lascia spazio ad equivoci: «Ormai l’Italia ha meno problemi. Ha un avanzo primario e un surplus delle partite correnti, per di più la Bce ha riavviato il quantitative easing. L’Italia è davvero il posto dove andare per chi cerca rendimenti».

I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono i più elevati in Eurozona, anche più di quelli greci, perché il mercato teme che l’Italia possa un giorno voler uscire dall’euro. Il fatto che la principale forza politica italiana, la Lega, sia ancora ambigua su questo tema pesa sui nostri rendimenti. Non crede?

Questo ha pesato, certo. È stato un problema, ma ora Italexit non credo sia più un’opzione. Il mercato lo ha capito: per questo ritengo che gli investitori internazionali torneranno a comprare BTp. Questa è una delle ragioni per cui sono convinto che lo spread scenderà ancora e offrirà un buon potenziale di rendimento per i bond italiani.

Però da quando la Bce ha avviato il quantitative easing i rendimenti dei BTp sono aumentati. Perché dovrebbero cambiare marcia?

Perché nell’era dei tassi a zero gli investitori cercano rendimenti. Se si confrontano i tassi d’interesse dei BTp con quelli dei corporate bond (obbligazioni emesse da aziende, ndr) si scopre che lo spread tra i due è ai massimi da anni. Insomma: c’è valore nei BTp, e gli investitori internazionali se ne stanno accorgendo. Non ci sarà solo la Bce a comprare, ma sempre più investitori.