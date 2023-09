Pimco: «Investitori troppo ottimisti, costo del denaro alto ancora a lungo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ci aspettavamo l’aumento dei tassi e anche se non si possono escludere ulteriori mosse al rialzo la Bce ha potenzialmente raggiunto la quota di crociera, pensiamo però che il mercato sia troppo ottimista nel prevedere già tre tagli nel 2024». Konstantin Veit, vice presidente esecutivo e gestore di Pimco non è stato certo colto di sorpresa dalla decisione presa ieri a Francoforte e preferisce puntare l’attenzione non tanto sul tema del livello preciso dei tassi di interesse terminali, quanto sulla...