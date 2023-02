Pinarello, una bici leggendaria può tornare italiana. Ecco come

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre un mese e mezzo. Tanto è il tempo a disposizione di Fausto Pinarello, presidente e uomo simbolo dell'omonimo gruppo veneto produttore di bici da corsa di altissima gamma, per realizzare un sogno: formulare un'offerta al fondo L Catterton, attuale azionista di controllo con l'80%, per tornare in possesso della propria “creatura”. Se, come e con quali partner ciò avverà al momento è difficile da ipotizzare.

Le tappe della cessione

Certo, invece, è il percorso che L Catterton dovrà seguire per cedere la partecipazione...