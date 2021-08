Pinarello, Colnago, Bianchi: made in Italy e artigianato hi tech per bici da titoli olimpici

Le eccellenze



Un altro emblema del made in Italy della bici ha da sempre il suo centro operativo a Cambiago, nel milanese. La Colnago (circa 25 milioni di fatturato annuo), gestita dal patron Ernesto Colnago, classe 1932, un visionario che ha cambiato l’industria della bici con le sue invenzioni al carbonio, e che a maggio del 2020 ha scelto di cedere la maggioranza a Chimera Investments, fondo di Abu Dhabi proprietario del Uae Team Emirates, squadra che utilizza le biciclette dell’asso di fiori. «Avevamo bisogno di un socio che avesse la forza finanziaria per portare il marchio Colnago nel mondo - aveva spiegato il patron Colnago al Sole 24 Ore poco dopo l’annuncio dell’operazione -. Questo accordo permette di garantire la continuità. Colnago investirà sulla Lombardia per riportare sempre di più lavorazioni in Italia perché il made in Italy è un valore aggiunto». Già oggi la metà della produzione è fatta a Cambiago. L’obiettivo è aumentare il numero di modelli. Molti atleti Colnago hanno corso a Tokyo, come il vincitore del Tour 2020 e 2021 Tadej Pogačar, che si è aggiudicato il bronzo.

Tra i nomi più noti dell’industria ciclistica made in Italy c’è poi la Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi, la più vecchia al mondo, risalente al 1885. Dal maggio 1997 la Bianchi fa parte della holding Grimaldi con sede in Svezia, di proprietà dell’italianissimo Salvatore Grimaldi. Nell’odierna sede della Bianchi (circa 75 milioni di fatturato nel 2020 con un target 2021 di 100/120 milioni) a Treviglio viene eseguita la progettazione dell’alto di gamma, ma da fine anno sarà avviato il percorso per riportare anche la produzione e il know-how in Italia. Bianchi che ha una forte leadership nel mercato nipponico è stata presente ai Giochi 2020 nelle prove in linea e a cronometro con 10 atleti di sette diverse nazioni.

Ci sono infine altre realtà che difendono il made in Italy nel settore. Nel World Tour 2021, il principale circuito del professionismo su strada, i team che usano marchi italiani sono 5. Bianchi, partner del team GreenEdge, Colnago, che fornisce le bici alla UAE, Pinarello, legata a Ineos, Wilier Triestina (fondata nel 1906 a Bassano del Grappa da Pietro Dal Molin) e De Rosa (creata nel 1953 a Cusano Milanino) che collaborano rispettivamente ad Astana-Premiere Tech e Cofidis

.