Pinguini Tattici Nucleari, «Fake News» spiegato canzone per canzone

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il 2 dicembre esce per Sony Music Fake News, il quinto album (e mezzo, contando l’Ep Ahia!) dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca che in poco più di dieci anni è passata dalle autoproduzioni a una discreta collezione di dischi di platino, senza contare il tour negli stadi dell’estate 2023 con due sold out istantanei a San Siro e all’Olimpico. Il titolo prende spunto dalla (vera) fake news messa in giro l’estate scorsa, secondo cui la band sarebbe stata vicina allo scioglimento. E, invece, i Pinguini non solo non si sono sciolti, ma buttano fuori 14 canzoni nuove di zecca. Le abbiamo ascoltate in anteprima e ve le raccontiamo qui.

Zen

Intro world music per un pezzo urban in cui non sai dove finisce il pop e dove cominciano le suggestioni rap, un po’ come succede nei brani di Dan Raynolds. Strano il destino di Riccardo Zanotti: quando è esplosa la trap, i Ptn erano una band orgogliosamente rock. Oggi che l’urban è il nuovo mainstream, tanti artisti urban di quelli in giro in Italia un pezzo così se lo sognerebbero la notte. Ma la musica non è una gara. Tanto più che «non serve essere competitivo se sai di essere competente/ Perché la musica resta, gli abiti, i soldi e le macchine no».

Loading...

L’ultima volta

Zanotti ha una certa dimestichezza con l’anafora (vedi alla voce Tetris). Torna sul tema con il pop de L’ultima volta, pezzo che sulle anafore è costruito. Parla delle «ultime volte» che «non bussano alla porta» e «se va male» ti lasciano «una cicatrice in viso». Non manca una stoccata a Martin Garrix, Bono & The Edge per quel riff di We are the people, l’inno di Euro 2020, che sembrava tanto il riff di Ringo Starr («L’ultima volta che ti sei bagnato di piogge non tue/ È che sembrava una tua canzone, invece eran gli U2»).

Hold On

Pop romantico easy listening che guarda in direzione della fanbase più giovane del gruppo. Il verso da segnarsi? «La vita ti fotte e ti fa revenge porn».

Stage diving

Chi ha assistito alle performance live dei Pinguini Tattici Nucleari, sa quanto reggano bene il palco. Il momento dello stage diving di Zanotti è un rituale che i più affezionati attendono con trasporto religioso. Dal prossimo tour, a quanto pare, ci sarà addirittura una canzone per celebrare il rituale. Non è un caso che il coretto iniziale suoni perfetto per gli stadi. Instant classic.