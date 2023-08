Pininfarina Barchetta B95, debutta la supercar da 4,4 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pininfarina ha presentato in California la versione barchetta della sua prima hypercar elettrica, Battista. Si tratta della B95 che si presenta con un'estetica davvero mozzafiato che prevede un parabrezza regolabile elettricamente in grado di ottimizzare il flusso dell’aria con l’obiettivo di migliorare il confort dei due occupanti a bordo. Insieme alla vettura, vengono forniti dei caschi dello stesso colore della carrozzeria. L’esemplare presentato a Monterey presenta una livrea di tipo bicolore, bronzo e giallo, con cerchi da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici dietro oltre che verniciati di nero per lasciare intravedere le pinze dei freni in carboceramica in giallo brillante.

Gli interni della Barchetta si ispirano alla Battista

L’abitacolo della B95 ricorda quello della Battista, abbinando due schermi ai lati del volante con una piccola unità centrale che racchiude il quadro strumenti. Il cruscotto realizzato in fibra di carbonio crea un effetto intrigante, mentre i rivestimenti in pelle marrone sono dettagli di grande lusso. Il prototipo esposto a Monterey a fianco del suv elettrico Pura Vision e della Battista Edizione Nino Farina mette in mostra le possibilità di personalizzazione che i futuri acquirenti della B95 avranno a loro disposizione. L’esemplare portato in California presenta ad esempio dettagli come la doppia finitura dei sedili di pelle e un tessuto pied de poule davvero Luxury.

Tre sono gli schermi a disposizione di chi è alla guida

Gran parte dell’abitacolo è rivestita di pelle color cuoio, mentre alcuni particolari sono realizzati in alluminio anodizzato con finitura nera. Davanti al guidatore ci sono ben tre schermi: quello al centro che è il più piccolo, riporta oltre alla velocità, dei parametri di riferimento, mentre sugli altri due si possono personalizzare, ad esempio, le schermate per visualizzare le mappe del navigatore satellitare. Una dotazione tipica delle hypercar in grado di fornire un numero rilevanti di informazione sulla dinamica di guida. Tra i due sedili c’è una vetrinetta sotto la quale c'è un logo Pininfarina retroilluminato: altri simboli del brand sono sul cofano anteriore e in coda.

ll pacco batterie e i quattro motori sono quelli della Battista

Nel sottoscocca, la B95 condivide molte componenti della Battista. Il pacco batteria, infatti, è lo stesso da 120 kWh sulla base di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Tanto che la potenza complessiva è come per la Barchetta di 1903 cv di potenna massima e di 2.340 Nm di coppia complessiva. Mentre per quanto riguarda l'accelerazione da 0 a 100 kmh è inferiore ai 2 secondi con la la velocità massima che, invece, sfiora i 350 kmh. Per quanto riguarda la ricarica si potranno sfruttare tutte le colonnine a corrente continua con una potenza massima di 270 kW: secondo il costruttore si potrà così recuperare dal 20 all’80% dell’autonomia in 25 minuti.

L’autonomia per ora ufficiosa è compresa fra 450 e 500 km

Per consentire di gestire tutta l’esuberanza del powertrain quadrimotore, la Pininfarina ha messo a disposizione sulla B95 di cinque diverse modalità di guida: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere. Non ci sono al monento dati ufficiali per l’autonomia dichiarata della Barchetta, anche se dovrebbero essere confermati i circa 450-500 km della Battista. Come detto, ogni esemplare della Pininfarina B95 avrà un prezzo di listino che dovrebbe partire da circa circa 4,4 milioni di euro, mentre le consegne previste sono confermate a partire dal 2025 che celebra i 95 anno dalla fondazione di uno dei più celebri da sempre Centri stile italiani.