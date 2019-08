Pininfarina Battista molto più di 450 km di autonomia

Uno dei gioielli del “made in Italy” è stato al centro di una esposizione esclusiva alla House of Automobili Pininfarina nelle vicinanze del Pebble Beach Golf Club. Inoltre Luca Borgogno, design director e Rene Wollmann, director sports cars hanno illustrato asseme al driver Nick Heidfeld lo stato di avanzamento del progetto Battista tornata quest'anno in California in una fase prossima alla produzione. Illustrata poila filosofia di design definita “Pura” che inflenzerà i prossimi modelli di Automobili Pininfarina. Il brand di Cambiano non ha precisato i dettagli tecnici della Battista di produzione, ma ha confermano che le prestazioni aerodinamiche nella Galleria del vento della Pininfarina hanno confermato quelle che ci si attendeva. Ciò consente di ipotizzare che ci sarà un ulteriore incremento nell'autonomia della hypercar elettrica rispetto al dato originale che era di 450 km.