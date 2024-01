Pininfarina, al CES 2024 arriva il camper espandibile di design

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pininfarina insieme a Ac Future ha presentato al Ces di Las Vegas un nuovo spazio abitativo mobile battezzato Eth - electric transformer house. Più di una tradizionale “transformer house” Eth si presenta come una piattaforma abitativa sostenibile, con varie strutture espandibili. Ogni prodotto è dotato di connettività Starlink, assistenza co-pilot e opzioni personalizzabili per colori di interni ed esterno. Tra le caratteristiche distintive si trovano le pareti mobili, che si espandono fino a 37 metri quadrati attraverso la pressione di un pulsante, incrementando notevolmente lo spazio abitativo e ridefinendo il concetto di abitazione su ruote. Il tetto con pannelli solari retrattili cattura e converte la luce solare in elettricità, generando +25kWh, a beneficio di uno stile di vita sostenibile. Inoltre, il sistema di Atmospheric Water Generator converte l’umidità dell’aria generando fino a 50 litri di acqua pulita al giorno. Oltre alle sue pareti espandibili, il “camper espandibile” monta mobili modulari e ripiegabili che si retraggono per una guida e un parcheggio facili. Dotato di connettività Starlink e Co-Pilot, la plancia può contare su tecnologia di assistenza alla guida all’avanguardia, una scrivania/ufficio flessibile e intrattenimento integrato. Tutte le caratteristiche, così come il veicolo stesso, sono alimentati interamente da energia verde con sette giorni di autonomia.