Pininfarina, l’uomo che regalò la bellezza all’automobile di Valerio Castronovo

La passione per un’auto dalle linee originali, Pininfarina l’aveva nel sangue, da quando aveva cominciato a lavorare in una piccola officina della periferia torinese messa su, ai primi del Novecento, dai suoi fratelli. Decimo di undici figli, in una famiglia povera in canna, emigrata dall’Astigiano, Battista Farina (che in casa chiamavano Pinin) aveva saputo non solo maneggiare presto la lima e il martello, ma farsi anche apprezzare da quanti aveva modo di incontrare: innanzitutto Vincenzo Lancia, per cui nutriva una grande ammirazione. Inoltre, nel 1911, gli era capitato di conoscere Giovanni Agnelli: «Più dei colpi d’ala, valeva il calcolo, la prudenza e sovente la grinta», avrebbe poi ricordato, con riferimento al leader della Fiat, che, rimasto ben impressionato dal fervore di quel giovanotto per nuovi modelli che non riproducessero «l’ornato o lo scenografico inutile», gli aveva regalato l’anno dopo la Zero , la prima vettura in serie costruita in Italia, nell’intento, all’occorrenza, di non lasciarselo scappare.

D’ingegno vivace, Pinin era impaziente già allora di fare di testa sua. E così, dopo la fine della Grande guerra, aveva voluto andare nel marzo 1920 in America dove era stata inaugurata nei reparti di carrozzeria la verniciatura alla nitrocellulosa. Ma aveva declinato l’offerta di Henry Ford per un ottimo incarico di lavoro. Quel che aveva in mente era di coniugare la funzionalità con l’estetica, di «mettere insieme solidità, utilità e bellezza». A orientarlo in tal senso aveva contribuito la sua dimestichezza con Lancia. Ma «in un mestiere come il nostro, dove ciascuno è legato al proprio gusto, occorre un’autonomia netta ed efficiente». Pensava così di lasciare l’azienda di famiglia per costituirne una tutta sua. Ciò che era infine avvenuto nel 1930, grazie anche all’aiuto di una zia di sua moglie Rosa e di suo suocero, entrambi facoltosi biellesi.

C’era voluto peraltro del coraggio per tentare l’avventura all’indomani della crisi del ’29; ma non erano mancate da subito le ordinazioni dall’estero di alcuni estimatori a cui piaceva la linea aerodinamica che distingueva le carrozzerie disegnate da Pinin. D’altronde anche Alfred Sloan, a capo della General Motors, aveva intuito che lo styling sarebbe divenuto un asset importante, e così pure Louis Renault, che avrebbe voluto perciò una versione francese dell’Astura. Ma Pinin aveva lasciato cadere questa proposta, per concentrarsi nella realizzazione di un modello da corsa dell’Aprilia, che poi; nella Mille Miglia del 1938, aveva battuto il record di velocità sul tratto Firenze-Mare.

Dopo che, in una Torino devastata dai bombardamenti, aveva ripreso il lavoro in un capannone di legno tirato su alla meglio, fu la comparsa nell’ottobre 1947 al Salone di Parigi di una Cisitalia 202, scevra da sovrastrutture e cromature, a rilanciare il marchio della Carrozzeria torinese (tant’è che questa vettura sarebbe stata la prima automobile inclusa nella collezione permanente di architettura e design del Moma di New York). Nel 1951 un accordo di cooperazione con il gruppo anglo-americano Nash Healey e la collaborazione con la Peugeot per un nuovo modello della 203 segnarono l’avvento nel firmamento internazionale dell’azienda di Pinin, affiancato dal figlio Sergio e dal genero, l’ingegnere Renzo Carli. Nel maggio di quell’anno un incontro a quattr’occhi, in una trattoria di Tortona, con Enzo Ferrari, che voleva una vettura sportiva «vestita come una donna famosa e bella», era stato intanto il preludio di un sodalizio fra due personaggi accomunati dallo stesso piglio volitivo e linguaggio d’officina. Sebbene avesse già conquistato una posizione ragguardevole e conseguito il blasone di Royal designer for Industry, Pinin continuava a essere un lavoratore instancabile e uno spirito irrequieto, mai pago dei risultati raggiunti. S’era perciò impegnato a realizzare per l’Alfa Romeo una vettura scattante e con una singolare nervatura, la Giulietta. Ciò che pose le premesse per il passaggio dall’artigianato all’industria, nel nuovo stabilimento creato nel 1958 alle porte di Torino. Quattro anni dopo il prototipo di una Cadillac balzò agli onori della cronaca, in quanto le era stato dato il nome di Jacqueline, in onore della consorte del presidente John Kennedy.

Giunto alla soglia dei settant’anni Pinin s’era infine concesso qualche viaggio per conoscere di più il mondo, senza però smettere di battere e ribattere il chiodo sull’importanza «dell’aspetto estetico del prodotto», data «una sua seppur modesta funzione umanizzante della civiltà meccanica».