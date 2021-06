Pininfarina, Mt Distribution ed Helbiz insieme per la micromobilità

1' di lettura

Pininfarina ha disegnato un monopattino elettrico mettendoci il suo know how di progettista di lunga lunga. Il monopattino verrà poi ingegnerizzato da Mt Distribution, sulla base delle sue competenze e della sua specializzazione nelle soluzioni di e-mobility A occuparsi della distribuzione sul mercato toccherà, invece, a Helbiz. In una prima fase la collaborazione fra i tre brand si focalizzerà sui monopattini utilizzati per lo sharing, successivamente quelli destinati alla vendita consumer. La partnership parte dal monopattino per poi allargarsi ad altri mezzi tipici della micro-mobilità biciclette e scooter elettrici. I prodotti frutto dell’attiva collaborazione tra le tre aziende saranno progressivamente svelati al pubblico nel corso dell’anno, assecondando il trend di crescita del mercato a favore della micro-mobilità urbana.

Tutti mezzi con lo stesso family feeling

Si tratta di un progetto globale, con particolare riferimento ad Italia, Europa e Stati Uniti e che riguarderà tutti i mezzi della micro-mobilità elettrica, sia green che anche condivisa. L'intera flotta, monopattini, e-bike, e-scooter, avrà un family feeling di design rendendo tutti i mezzi unici e immediatamente riconoscibili. “Il design - ha spiegato Giuseppe Bonollo, senior vice president di Pininfarina - ha la capacità di innovare migliorando la vita delle persone. Non a caso la stessa Pininfarina che opera in diverse aree del design oltre che nei progetti per la sostenibilità ambientale ed è dunque attenta ai nuovi trend che interessano la mobilità urbana. Per questo abbiamo deciso di unirci a Helbiz e Mt per un nuovo modo che salvaguardi l'ambiente e renda le città più a misura d'uomo, basandolo su soluzioni ad alta tecnologia e di grande qualità”.

Loading...