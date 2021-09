Pininfarina, alla svizzera Youngtimers il 9% dopo il deal con Lapo Elkann

3' di lettura

La svizzera Youngtimers AG completa il proprio riassetto e l'operazione che vede come controparte Lapo Elkann. Il gruppo svizzero, quotato a Zurigo e che vede Elkann come primo azionista con il 23%, nello specifico ha completato l'acquisizione del 100% del capitale di Youngtimers Asset Company AG e, dal 1° settembre 2021, consolida il 100% del capitale di Garage Italia Customs S.r.l., insieme ad altri asset. L'acquisizione, già annunciata il 21 luglio 2021 è stata chiusa come da programma e ha portato...