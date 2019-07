Pink Floyd a Venezia, 30 anni fa il concerto delle polemiche: ecco quanto costò

Quando la politica «usa e abusa» del rock

Ma come? Lo scempio di piazza San Marco? La sentenza della Corte dei conti che individuò negli amministratori i responsabili dell’accaduto, pur limitando il conto dei danni al costo delle operazioni di pulizia più poche centinaia di euro per il restauro della suddetta colonna? E il dibattito nazionale che durò mesi e finì per travolgere tanto la giunta comunale rossoverde (Pci-Psi-Psdi-Pri-Verdi) guidata da Antonio Casellati quanto la stessa attività imprenditoriale di Fran Tomasi che nel 1991 fu dichiarata fallita? «Rispondo con le parole di Bill Graham, il più grande promoter della storia: la politica fa uso e abuso del rock. Ed è esattamente così che andò con i Pink Floyd a Venezia».

Guerra di tutti contro tutti

Erano tempi di grande litigiosità. Tra i Pink Floyd, prima di tutto: David Gilmour e Nick Mason erano in causa con l’ideologo della band Roger Waters, le cui intenzioni erano di chiudere la parabola floydiana con The Final Cut (1983). Di tutt’altro avviso Gilmour e Mason che, tirandosi dentro pure Richard Wright, «licenziato» da Waters due anni prima, avevano pubblicato A Momentary Lapse of Reason (1987) e si erano imbarcati nell’avventura di un tour quadriennale. Nella primavera del 1989 Fran Tomasi portò il tour in Italia e, contestualmente, annunciò che per la festa del Redentore il terzo sabato di luglio i Pink Floyd si sarebbero esibiti gratis a Venezia. «A livello politico - ricostruisce il promoter - si giocava tutto sull’asse che collegava De Michelis all’assessore Nereo Laroni, favorevole all’iniziativa. Il sindaco era contrario». A riunire attorno a sé quanti si opponevano alla manifestazione, dentro e fuori Ca’ Farsetti, ci pensò l’ex assessore Augusto Salvadori, artefice di una vera e propria crociata contro i «saccoapelisti». Insomma: «Una guerra di tutti contro tutti», secondo Tomasi.

Il rimpallo di responsabilità

Si sa che in Italia, quando c’è clima di grandi divisioni, lo sport nazionale diventa il rimpallo di responsabilità. Figuriamoci a Venezia, con un consenso così risicato sul tema scivolosissimo concerto rock nella location più fragile che si possa immaginare per un concerto rock. «Il comune - ricorda Tomasi - tirò in ballo la Soprintendenza». Quest’ultima ordinò che la diffusione sonora non superasse i 60 decibel «e che non venissero allestiti bagni pubblici, giudicati anti-estetici. Ci rendiamo conto?», prosegue il manager.

«Le forze dell’ordine poi arrivarono alle 5 del pomeriggio di sabato, nonostante i cablogrammi da me inviati già la notte precedente, nei quali avvertivo che piazza San Marco si stava riempiendo. Per carità: qualche errore lo abbiamo fatto anche noi, non lo nego. La location su cui avevo scommesso inizialmente, la punta della Giudecca, sarebbe probabilmente risultata meno impattante per gli equilibri della città. Il problema era che poteva accogliere poche persone. Alla fine optammo per San Marco. Non fu una decisione delle più facili». Quanto al palco galleggiante, «era un’idea attinta dalle feste del Redentore settecentesche, tempi di ponti di barche che ospitavano orchestrine. Solo che noi, come orchestrina, avevamo quel po’ po’ di Pink Floyd».

Un evento da un miliardo di lire

Ma quanto costò il concerto? «La Sacis, - risponde il promoter - concessionaria Rai che si occupava della commercializzazione dei prodotti televisivi della Tv di Stato, investì 1 miliardo di vecchie lire. La produzione costava però alcune centinaia di milioni di lire in più: la differenza ce la misero i Pink Floyd stessi». Non fu, tuttavia, un’operazione a perdere: «Il progetto prevedeva la vendita della diretta in Mondovisione. Roba da 100 milioni di spettatori. La band sul mercato americano vendette la visione in pay per view a 10 dollari. E fece 27 milioni di spettatori. Giudicate un po’ voi se l’operazione fu o meno un successo».