La bellezza diventa circolare

Società Benefit, la Pink Frogs Cosmetics di Milano è un terzista della cosmesi di alta qualità. Ha lanciato l’iniziativa «Circular Beauty» per dare nuova vita (assieme ai suoi fornitori) a cosmetici e prodotti igienici accantonati per logiche non dipendenti dalla loro qualità. I materiali vengono donati e assemblati e regalati all’associazione che li darà a chi ne ha bisogno. La società è fra i vincitori del Premio Impresa sostenibile 2023.



4/16 6/16 Menu