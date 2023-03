Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo aver alzato l'Oscar come miglior regista nel 2018 per “La forma dell'acqua”, Guillermo del Toro è pronto a vincere un'altra statuetta per il suo toccante film d'animazione dedicato a Pinocchio. Il regista messicano, insieme a Mark Gustafson, ha ripensato la storia di Collodi ambientando la vicenda ai tempi del fascismo e della guerra, ragionando sul tema della vita e della morte con grande sensibilità. Un'opera in stop-motion tecnicamente di altissimo livello che parte senza dubbio favorita.