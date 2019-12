«Pinocchio», «lecca piedi», «buffone»: ecco quando l’offesa diventa diffamazione di Marisa Marraffino

Perdere le staffe può costare caro. Se ci si fa scappare una frase offensiva, infatti, si rischia di finire in tribunale e di essere condannati per diffamazione. Ma attenzione: non sempre chi insulta commette un illecito. Ci sono casi, infatti, che per i giudici rientrano nel normale diritto di critica politica, che opera come “esimente” del reato di diffamazione. A contare molto è anche il contesto: ad esempio, lo stesso aggettivo, «buffone», è valutato in modo diverso se indirizzato verso un comune cittadino o verso un politico (nella fattispecie, Silvio Berlusconi).

Ecco allora alcune delle offese su cui si sono pronunciati di recente i magistrati.