Pinocchio nel mondo invisibile di Alex Pinna

Ho conosciuto Alex Pinna in occasione di una sua mostra in Sardegna, a Tortolì, dove ho visto anche il suo enorme Pinocchio che è sdraiato per terra ed è rivolto verso un edificio scolastico, come per ricordarci tutto quello che dell'infanzia resta fuori dalla scuola. In un'altra occasione sono ripassata davanti a quel lunghissimo burattino disteso e ne ho colto ancora di più la forza d'attrazione vedendo dei bambini che giocavano con quel monumento, uno in particolare aveva afferrato il lungo naso e penzolava facendo l'altalena. In quella mostra c'erano nuovi personaggi, qualche nuovo piccolo Pinocchio di bronzo, omini di corda anch'essi pendenti alla ricerca di un punto di equilibrio o di squilibrio, di una postura o di una fessura che immette verso altri mondi.

Alex Pinna, Fucked bird, 1994, gesso, ferro e lattice, cm 60 x 30 x 205

Pinocchio

Non è il solo scultore a interrogarsi su Pinocchio, anche se non lo fa ossessivamente come Jim Dine che ne ha scolpito più di quattromila e ne ha realizzato uno di due tonnellate e mezzo. Anche altri artisti hanno scelto per il burattino la sovradimensione, come l'imponente Pinocchio gonfiabile tutto nero dalla testa quadrata di Paul McCarty presentato alla Tate Gallery o quello altissimo del newyorkese KAWS che con le sue spalle piegate pare vergognarsi di conservare nelle sue fattezze qualcosa del Pinocchio disneyano. Anche Alex ha dovuto fare i conti con i cartoni animati e i fumetti e, per prendere le distanze da figure incontrate nell'infanzia, è arrivato a schiacciare sotto un'incudine l'irraggiungibile struzzo Beep Beep, ha aperto la gabbia del canarino Titti, mostrandola vuota e avvolta da una nuvola di piume gialle. Le installazioni gli hanno permesso di allontanarsi da Walt Disney e di ritrovare il suo Pinocchio, che all'inizio appariva ancora con qualche tratto di Mikey Mouse.

Alex Pinna, Big Pinocchio, 2007 ferro galvanizzato e vernici epossidiche, cm 1600 x 400 x 200

Nel suo studio mi fa ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, dalla prima sui Vizi umani in cui il vizio del gioco o dell'alcool viene rappresentato da mani che si allungano a dismisura o da bottiglie su cui un piccolo personaggio vive come su un pianeta, al lungo confronto non solo con Pinocchio, ma con altri personaggi delle Avventure, come Lucignolo appeso a una lampadina. I suoi bronzi umani si appoggiano a un muro, stanno in bilico su un trampolino, si allungano da una base triangolare per spiccare un salto verso il vuoto, ma non vogliono imitare la realtà, al contrario paiono alludere a ciò che sta oltre e che gli adulti non sono più in grado di vedere, come il compagno immaginario dell'infanzia che se ne sta imbronciato in un angolo perché è stato dimenticato. I bambini che a Tortolì si arrampicano sul corpo del burattino sono ancora in grado di giocare con il mondo invisibile che vive accanto a noi e con cui Pinocchio è sempre in contatto.