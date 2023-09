Pinot Grigio, Prosecco o Brunello? Ecco i 150 vini più venduti nei ristoranti Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pinot Grigio e Prosecco in assoluto ma anche i grandi rossi con il Brunello di Montalcino a fare da apripista seguito da Barolo, Chianti Classico e Amarone. È l’identikit dei 150 vini italiani più venduti nei ristoranti degli Stati Uniti messa a punto da wine2wine Business Forum in partnership con il sito Usa Somm.ai e che ha preso in esame un campione di ben 45mila esercizi di ristorazione in tutti gli Stati Uniti. Un’indagine che nel dettaglio sarà presentata nel corso di wine2wine Business Forum in calendario a Verona i prossimi 13 e 14 novembre.

In termini di denominazioni italiane maggiormente presenti nelle carte dei vini Usa al primo posto c’è il Pinot Grigio che da anni è una delle denominazioni italiane più amate dai consumatori Usa in assoluto, tendenza confermata anche al ristorante. Il Pinot Grigio made in Italy è presente nelle carte dei vini Usa con ben 20 differenti referenze (non solo del Nord Est area d’elezione del Pinot Grigio visto che è stata individuata anche un’etichetta prodotta in Toscana). A seguire il Prosecco (con 19) e poi i grandi rossi e cioè Brunello di Montalcino (17), Chianti Classico (10) e Amarone (con 8). Anche se in termini di referenze a essere più rappresentati in volume sono rispettivamente sono un vino bianco (Pinot Grigio) e uno spumante (Prosecco), tuttavia, va sottolineato che sulle 150 etichette maggiormente presenti 91 sono vini rossi, 31 sono bianchi e 28 sono spumanti. Sotto il profilo territoriale va aggiunto che la regione più presente è la Toscana (con 56 vini) seguita dal Veneto (43) e poi dal Piemonte (32 etichette).

Interessanti le valutazioni che è possibile effettuare sul fronte dei prezzi. «I tre vini più venduti – spiegano a wine2wine Business Forum – costano tutti meno di 60 dollari (ovvero circa 55 euro). Tra 150 le etichette selezionate ben 58 hanno un prezzo superiore a 100 dollari mentre 92 si collocano al di sotto di questa soglia. Nel complesso il prezzo medio dei vini italiani più venduti nei ristoranti Usa è di 148 dollari (pari a circa 136 euro)”.

L’indagine rivela anche la Top five dei vini italiani più costosi nei ristoranti Usa. Al primo posto il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno con 1.803 dollari. In seconda posizione un altro grande classico dell’enologia made in Italy: il Brunello di Montalcino della Tenuta Il Greppo di Biondi Santi (1.213 dollari). Sul podio anche il Masseto Toscana Igt della Tenuta dell'Ornellaia con 851 dollari. A chiudere l’Amarone della Valpolicella di Romano Dal Forno (787 dollari) e il Solaia Toscana Igt di Antinori (570). Anche sul fronte dei prezzi la fa da padrona la Toscana con 3 vini su cinque.