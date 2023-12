Pinsa, dopo il boom l’obiettivo è diventare l’alternativa alla pizza

. «I mercati esteri – concorda Dalle Vacche di Pinsami – stanno dimostrando un’attenzione sempre crescente, tanto che per noi l’export rappresenta il 55% del fatturato totale che quest’anno stimiamo di chiudere a 25 milioni di euro, rispetto ai quasi 17 milioni del 2022. In particolare, l’export è cresciuto del 140% sul 2022, grazie a una distribuzione sempre più ampia, con 22 Paesi raggiunti. In Germania e Belgio siamo leader di mercato».

«Si tratta di un prodotto in forte crescita, intorno al +30% fuori confine, e le richieste da parte dei grandi gruppi stranieri sono in aumento – interviene Francesco Galizia, responsabile export di Valle Fiorita –. A livello globale il valore di mercato stimato è sui 180 milioni di euro e questo lascia ovviamente spazio all’ingresso di nuovi produttori che non siano solo i due leader di mercato».

L’azienda pugliese, già specializzata in puccia e basi pizza, ha deciso infatti di entrare in questo mercato e a gennaio, alla fiera Marca di Bologna, presenterà la propria pinsa. «Si tratta di un settore sul quale inizialmente non volevamo misurarci – conclude Galizia –, ma siamo stati chiamati a gran voce dai retailer sia italiani che stranieri con cui lavoriamo. La qualità delle nostre produzioni è ormai ampiamente riconosciuta e la Gdo ci stava chiedendo da tempo una pinsa che in termini qualitativi potesse sbaragliare la concorrenza».

