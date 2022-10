Pinterest diventa la piattaforma dei costruttori automobilistici per raggiungere i più giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scoperta e ricerca. Pinterest è una piattaforma a cui si rivolgono utenti i cerca d’ispirazione e per realizzare nuovi progetti. È un luogo di scoperta per tutti coloro che vogliono costruire una vita che amano e pianificare il proprio futuro. Per i marchi, Pinterest è anche uno spazio dove il pubblico arriva con la mente aperta, pronta a venire in contatto con nuove idee, nuovi brand e soprattutto, ben intenzionato a fare nuovi acquisti, compreso l’acquisto di auto.

Circa dieci milioni di utenti attivi in ambito automotive

Con circa dieci milioni di utenti che interagiscono con contenuti a tema automobilistico sulla piattaforma, Pinterest è la meta perfetta per gli appassionati di auto. Durante tutto l’anno, i Pinner interagiscono con questa tipologia di contenuti sulla piattaforma: dalla scoperta di nuove tendenze, all’aggiornamento delle proprie auto per affrontare avventure diverse, alla scoperta di nuove vetture o marchi. Otto acquirenti di auto su dieci dichiarano che Pinterest è la piattaforma perfetta per scoprire nuovi marchi e prodotti automobilistici: 54% volte di più rispetto agli altri social media competitor.

E gli utenti sono pronti a procedere con l’acquisto una volta trovata l’ispirazione di ciò che desiderano.

Pinterest è la piattaforma per incontrare la Gen Z

Su Pinterest la generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) è una delle fasce di pubblico in più rapida crescita. Questa generazione si rivolge alla piattaforma nel momento in cui inizia a diventare indipendente e a prendere decisioni importanti sul proprio futuro. Molti dei Gen Z usano infatti la piattaforma per pianificare le tappe della propria vita, ed è proprio per questo motivo che Gen Z e la Gen Y (chiamati anche Millennials, nati tra il 1981 e il 1996) usano Pinterest: per trovare ispirazione, far propri nuovi stili e rimanere al passo con le tendenze del momento, anche quando

acquistano un’automobile. Questo si riflette nell’aumento del 20% della Gen Z che è più propensa a fare ricerche online sulle auto prima dell’acquisto. Il maggior coinvolgimento nei contenuti automobilistici presenti nella piattaforma offre ai marchi l’opportunità di raggiungere gli utenti di Pinterest fin dal momento in cui iniziano a pensare alla tipologia di auto che vogliono acquistare.