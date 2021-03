Pinterest investe sull’inclusività nel settore della bellezza

2' di lettura

L’inclusività è un valore molto importante per Pinterest che annuncia l'espansione della nuova funzione relativa alle diverse tonalità di pelle in ambito beauty in tredici nuovi paesi, tra i quali Francia, Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, India, Indonesia, Messico, Argentina, Brasile e Colombia. La funzione relativa alle diverse tonalità di pelle si chiama Skin Tone Ranges ed è un'esclusiva della piattaforma che permette agli utenti di perfezionare le proprie ricerche relative al beauty, utilizzando un set predisposto sulla piattaforma di tonalità di pelle differenti. Applicando questo filtro vengono aggiornati i risultati di ricerca per mostrare contenuti che siano simili alla tonalità di pelle selezionata.



«L'inclusione e la diversità sono tra le nostre priorità assolute - fanno sapere dall’azienda - e, anche se c'è ancora molto da fare, riconfermiamo il nostro impegno per offrire una piattaforma globale che sembri, al tempo stesso, fatta su misura per ciascuno dei nostri utenti». Nell’ultimo mese i Pinner alla ricerca di idee di bellezza sono stati oltre 80 milioni; nnell'ultimo anno, gli utenti che hanno usato Skin Tone Ranges per trovare idee di bellezza su Pinterest sono quintuplicati.

«La mission di Pinterest è ispirare le persone a creare la vita che amano. Partendo da questo presupposto, per noi è prioritario costruire una piattaforma inclusiva a livello globale, dove ognuno si senta rappresentato - commenta Tyi McCray, responsabile globale per l'inclusione e la diversità -. Desideriamo che tutti i nostri utenti, ovunque si trovino, possano scoprire idee che riflettano i propri interessi e la propria personalità. Il lancio di Skin Tone Ranges in nuovi Paesi contribuirà a portare sulla piattaforma offerte che parlino a tutti e che portino con sé un cambiamento positivo».

Partnership in Italia

In Italia, con l'obiettivo di arricchire e diversificare i contenuti della piattaforma, Pinterest ha avviato delle collaborazioni con partner editorialiper portare sulla piattaforma contenuti sempre più diversificati, dai tutorial di makeup ai consigli per le acconciature.

Le idee di bellezza più cercate di recente

Su Pinterest continua a spopolare tutto ciò che ha a che fare con la bellezza. In Italia, gli utenti sono alla ricerca di idee quali “corsi di trucco” (in aumento di 16 volte), “makeup artistico” (in aumento di 5 volte), “trucco per occhi verdi“ (in aumento di 4 volte), “trucco leggero“ (in aumento del 70%) e “treccia capelli“ (in aumento del 65%) che riflettono il desiderio dei consumatori di rinnovare il proprio look. Grazie a Skin Tone Ranges, gli utenti potranno affinare ulteriormente le ricerche beauty e scoprire altre idee personalizzate in linea con la tonalità di pelle selezionata.