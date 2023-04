Pio Albergo Trivulzio, sul piatto beni immobili per 35 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dagli uffici direzionali del Pio Alberto Trivulzio - la più antica residenza socio sanitaria italiana, con circa mille posti letto - verrà inviato oggi un documento alla Regione Lombardia e al Comune di Milano, contenente due piani di budget per il 2023. Due proposte alternative, entrambe del valore di 90 milioni di ricavi, su cui le due istituzioni che siedono all’interno del consiglio di indirizzo sono chiamate a prendere una decisione.

Il primo piano indica un processo di ristrutturazione delle attività e di ingresso graduale nel sistema sanitario regionale, con maggiori finanziamenti da parte della Lombardia e, in quota parte minore, da parte del Comune; il secondo mette in luce il ricorso alle alienazioni di immobili e di terreni, per un totale di 35 milioni di valore.

In questo piano “B” si parla genericamente di vendite immobiliari e fondiarie, anche se nell’eventualità il palazzo in questione sarebbe quello in Piazzetta Mirabello, a Milano. I terreni indicati sono quattro, situati vicino Milano nei comuni di Mediglia, Robecco sul Naviglio e Credera Rubbiano.

Immobili già venduti in passato

Per il Pat non sarebbe la prima volta: tra il 2004 e il 2021 sono stati venduti terreni e edifici per un totale di 100 milioni (tra cui strutture di pregio come quelli in via della Spiga a Milano). Si credeva però di non dover più ricorrere a questo strumento. L’ipotesi alienazione, tutt’altro che indolore visto che a Palazzo Marino la proposta ha già trovato resistenza nell’assessorato alla Casa, viene indicata come necessaria dai vertici del Pat qualora gli obiettivi di budget venissero a mancare. «Ovviamente stiamo parlando di una valorizzazione che vorremmo evitare, ma serve allora il riconoscimento del ruolo che svolgiamo e maggiori compensazioni finanziarie da parte delle istituzioni - dice la presidente Secondina Giulia Ravera - Se dovessimo vendere non sarebbe comunque per spese correnti ma per investimenti». Il resto del piano prevede come sempre le entrate derivanti da cure intermedie, day hospital, cure geriatriche.

Il piano di budget che invece prevederebbe maggiori finanziamenti pubblici, si basa sul riconoscimento da parte delle istituzioni dell’aumento delle cure intermedie e specialistiche svolte dal Pat, a cui sono stati dedicati sempre più posti letto nel tempo (circa 380); la riclassificazione delle cure “Mac” (macroattività ambulatoriale complessa, cioè cure della durata di poche ore); la valorizzazione del Primo intervento geriatrico. Questo, andando al nocciolo della questione, dovrebbe portare ad una maggiore erogazione da parte della Regione di 20 milioni all’anno, mentre al Comune viene chiesto di aumentare il contributo di un milione, cioè 3 milioni totali (oltre all’erogazione di 5 milioni per il lavoro svolto tra il 2019 e il 2022).