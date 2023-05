Piogge e maltempo, in Emilia Romagna è ancora allerta rossa. Stop ai treni in alcune zone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Emilia Romagna ancora sotto l'acqua battente per le forti piogge: dopo un giorno e una notte di precipitazioni praticamente ininterrotte, che hanno richiesto oltre 400 interventi dei Vigili del fuoco costretti a chiedere rinforzi da altre Regioni, gli osservati speciali sono i fiumi in piena, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Dopo un periodo di gravissima siccità, il 2 maggio la Protezione civile regionale ha disposto l’allerta rossa per criticità idrogeologica nella pianura Bolognese: l’allerta sarà valida fino alla mezzanotte di oggi e interesserà anche alcune aree del Ferrarese del Ravennate. Monitorati in particolare gli affluenti del Reno: si sono registrati infatti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che potrebbero generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti.

Sempre causa maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone della regione: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano le Fs, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.



Loading...

Allarme per fiumi e torrenti: esondazioni in corso

Nelle ultime ore si è ampliata intanto la zona allagata per la rottura dell’argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l’esondazione del Lamone in località Boncellino. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna.

Famiglie sono state evacuate già dalla serata di martedì 2 maggio e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni. Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Per fronteggiare l’emergenza maltempo, l’Anas ha invece chiuso, per esondazione del fiume Senio la strada statale 9 ‘Via Emilia' nel tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Causa frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l’erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio Alta.



Allerte rosse e gialle anche in altre Regioni

Ma l’Emilia Romagna non è l'unica Regione sotto l'acqua, con temporali che hanno imperversato da Nord a Sud. In Toscana l’avviso di codice giallo per pioggia è stato prorogato fino alle ore 13 di oggi, mercoledì 3 maggio. Oltre alle piogge attese forti raffiche di vento, in particolare saranno sulle pianure settentrionali allo sbocco delle vallate appenniniche. Nel corso della giornata l'ondata di maltempo proseguirà anche sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte, con un’allerta arancione nel Messinese e in provincia di Catania e gialla sul nord dell’isola. Su Palermo è invece prevista allerta gialla. Attese possibili criticità come frane dovute alle condizioni meteo avverse.