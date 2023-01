Pioggia di fondi per il turismo: 200 milioni per la montagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Aiuti alle imprese esercenti impianti di risalita (commi 592-594), istituzione di 3 nuovi fondi presso il ministero del Turismo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel settore (commi 603-606), sostegno ai piccoli Comuni a vocazione turistica (commi 607- 609), per i cammini religiosi (comma 610) e per il turismo sostenibile (commi 611-612). La legge di Bilancio tende la mano al turismo garantendo investimenti per milioni di euro, in alcuni casi destinati a protrarsi fino al 2026.

Ammodernamento e manutenzione impianti di risalita

Con il fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici garantendo la sicurezza degli impianti, l’articolo 1, comma 592 istituisce un fondo da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e di innevamento artificiale, anche dismettendo impianti non più utilizzati o obsoleti (comma 593). Lo stanziamento deve essere destinato a realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 200 milioni: 30 per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno 2024, 70 milioni per l’anno 2025 e 50 milioni per l’anno 2026.

Loading...

«Un bel segno di attenzione del Governo nei confronti della montagna» commenta Valeria Ghezzi, presidente Anef, l'Associazione nazionale esercenti funiviari, che aggiunge: «Si punta a prolungare la stagione ed in questo senso importanti sono i fondi stanziati per l’innevamento programmato, nell’ambito del quale si finanzieranno anche tentativi di snow farming».

Conservare la neve per prolungare la stagione sciistica

Il comma 593 prevede infatti in dettaglio la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per lo sviluppo di sette progetti pilota di snow-farming, che consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde, come quella in corso, lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. Questa pratica prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

Personale più qualificato nelle strutture

Interessante anche la previsione del comma 603 dell'articolo 1 che istituisce il «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto, facilitando altresì l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo è istituito con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.La finalità è di riqualificare il personale già occupato nel settore e formare nuove figure professionali attraverso percorsi formativi e scuole d’eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione.