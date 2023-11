Pioggia miliardaria di fondi per salvare il mattone cinese in crisi

Un meccanismo complesso, come si vede. «Non si tratta di stimolare la crescita ma piuttosto di garantire uno sviluppo più equilibrato a lungo termine» - dice Bruce Pang, capo economista di Jones Lang LaSalle Inc. Cina. Si aspetta che i finanziamenti stimolino gli investimenti privati nei settori e portino a oltre 10 trilioni di yuan di investimenti diretti complessivi. Imprenditori di proprietà statale come China Resources Land Ltd. sono stati tra i maggiori beneficiari della precedente espansione di progetti di alloggi a prezzi accessibili.

Il programma ora all’esame del Governo è uno strumento controverso. È stato utilizzato per la prima volta nel 2014 per invertire la flessione del mercato immobiliare, ma in seguito è stato pesantemente criticato per aver gonfiato a sua volta la bolla immobiliare nelle città di livello inferiore. La banca centrale ha in gran parte smesso di fornire nuovi fondi di questo tipo nel 2019 quando il progetto delle baraccopoli si è concluso. È stato rilanciato brevemente l’anno scorso per aiutare le banche statali a fornire finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture.

Un piano che arriva dopo che Pechino ha annunciato uno stimolo fiscale non convenzionale il mese scorso, incluso l’aumento del deficit di bilancio con l’emissione di altri 1.000 miliardi di yuan di titoli sovrani.



Loading...