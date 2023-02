Pioggia di ordini per i satelliti Made in Milano

Così come in crescita è l’organico aziendale: se prima del Covid si assestava su un livello di 170 addetti, oggi si va oltre quota 200, con una prospettiva di arrivare a 300 unità entro cinque anni: i profili presenti sul sito, in termini di posizioni aperte, sono al momento in cui scriviamo una cinquantina.

«Parliamo di profili tecnici complicati da trovare - aggiunge Vallerani - e anche se per queste commesse dobbiamo inserire personale già formato, subito operativo per l’assemblaggio, guardiamo in prospettiva anche ai neolaureati. Per questo, a livello di distretto aerospaziale lombardo stiamo ragionando con le Università, in modo da alimentare in modo più massiccio questo bacino di competenze per un settore che sta crescendo molto e che come si vede ha sempre più “fame” di know-how».

Sistema che in Lombardia funziona, come testimoniato del resto dalla presenza a fianco di Ohb Italia di altre due realtà locali (Optec e Aresys) nella costruzione della costellazione per Iride.

Altro “colpo” non banale per la società è Comet Interceptor, commessa da 120 milioni, in gran parte di pertinenza proprio di Ohb, per realizzare entro il 2028 un maxi-satellite da una tonnellata. Oggetto che stazionerà a lungo in una sorta di attesa vigile nella zona di equilibrio di Lagrange (1,5 milioni di km dalla terra) per poi “accendersi” nel momento in cui dovrà intercettare la cometa prescelta (ancora non nota) e mettersi nella sua coda per studiarne le caratteristiche. «La firma con l’Agenzia Spaziale Europea è dello scorso dicembre - aggiunge Vallerani - e ora sappiamo già come occupare la nostra facility: quando uscirà il satellite commissionato dal Lussemburgo, inizieremo subito a lavorare su questo progetto, in cui siamo prime contractor». Il momento d’oro dell’azienda si completa con altri programmi di lungo respiro, come un payload di 600 chili per il microwave imager dedicato alla meterorologia di precisione o i quattro telescopi terrestri di nuova generazione commissionati dall’Agenzia Spaziale Italiana, ordine da 55 milioni a cui se ne aggiungeranno probabilmente altri 20 per la costruzione dei quattro siti fisici di osservazione: in Italia (Sicilia), Arizona, Australia e poi Cile/Argentina. «Si basano su una nuova tecnologia, fly-eye, sviluppata da un docente italiano - spiega - che consente di avere allo stesso tempo alta risoluzione per un grande campo visivo. Serviranno per monitorare i detriti che ruotano in orbita e che rappresentano una minaccia costante per satelliti o altre missioni. I dati verranno raccolti dall’Asi e poi gestiti in funzione di un monitoraggio globale che contribuirà alla sicurezza del cosmo».

Overbooking degli spazi risolto in questo caso andando a costruire questi telescopi all’interno degli spazi di un’azienda del distretto, la Aerea di Turate, ennesima conferma del circolo virtuoso innescato dal funzionamento delle partnership grazie alla presenza del distretto.