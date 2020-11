Piombini, ceo Diesel:«Dalle vendite online il 20% dei ricavi» Nel secondo e terzo trimestre le vendite sul web sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Focus omnicanalità con il progetto Moon di Giulia Crivelli

Nel secondo e terzo trimestre le vendite sul web sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Focus omnicanalità con il progetto Moon

Tech-celeration: è il neologismo creato dall’Economist per uno dei “trend to watch” del 2021. Nessuna lingua come l’inglese è capace di stare al passo con i cambiamenti dell’economia e della società e di tech-celeration parla Massimo Piombini, pur non usando questa parola, ma incarnandone il significato. Amministratore delegato di Diesel, brand di punta del gruppo Otb di Renzo Rosso, Piombini era appena tornato in Italia dalla Francia, dove per tre anni aveva guidato Balmain, quando è scoppiata la pandemia. Prima di essere chiamato al turn around di Balmain (maison in portafoglio a Mayhoola, che controlla anche Valentino), Piombini aveva lavorato in Bulgari, Gucci, Bally e nella stessa Valentino. Ma tutta l’esperienza del mondo non basta quando scoppia una pandemia come quella che stiamo vivendo. O meglio: esperienza e carattere possono aiutare ad affrontare un progetto mantenendo saldi gli obiettivi, ma cercando strumenti diversi rispetto a quelli predisposti appena prima del Covid.

Nominato in dicembre, insediato in febbraio. Giusto in tempo per l’arrivo della tempesta. Cosa ha provato nelle prime settimane di lockdown?

Disappunto, forse persino incredulità. Disorientamento, come tutti, credo. Ma ho anche scoperto di avere capacità di adattamento superiori a quanto pensassi. Non servono ragionamenti complicati per dirlo: in situazioni come questa occorre trovare la forza di vedere i lati positivi. Per chi ha avuto la fortuna, come è capitato a me e alla maggior parte del mio team di lavoro, di non essere colpiti direttamente dalla malattia, è stato necessario trovare spiragli di luce, spazi di manovra. E la tecnologia ha aiutato, anche perché era al centro del piano strategico di riposizionamento del brand e di miglioramento di ogni processo aziendale. Piano al quale ero stato chiamato a contribuire e, soprattutto, a mettere in pratica.

Su cosa vi siete concentrati?

Ho parlato di fortuna per non essere stato attaccato direttamente dal virus, ma c’è un’altra condizione necessaria: la solidità economica e il desiderio della società e del suo fondatore Renzo Rosso di investire anche in presenza di incognite completamente al di fuori del nostro controllo. Le due cose messe insieme mi hanno permesso di dare vita al progetto Moon: avendo lavorato per molte aziende posso dire che si tratta del più articolato modello operativo di omnicanalità che io abbia mai visto. Non credo di esagerare se dico che è il tipo di omnicanalità che tutti, nel mondo della moda e del lusso, sogniamo. Un’esperienza di shopping seamless, come dicono gli americani, senza segni visibili di cuciture, letteralmente. È già realtà per i clienti Diesel europei e americani e presto lo sarà per quelli giapponesi.

Avete già i primi riscontri?

Sì e sono davvero incoraggianti. Lo sarebbero stati anche in un mondo senza Covid, ma ovviamente la necessità pratica di spostare dal fisico al digitale gli acquisti ha accelerato il raggiungimento degli obiettivi di Moon. Nel secondo e terzo trimestre le vendite sul web sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il canale online ora rappresenta il 16% solo per le vendite dirette. La percentuale supera il 20% se consideriamo le vendite su internet dei partner wholesale e degli e-tailer. Trend confermato, se ce ne fosse bisogno, dalle mosse di Farfetch, uno dei maggiori e-tailer indipendenti al mondo: Alibaba e Richemont hanno appena annunciato che investiranno circa 250 milioni in Farfetch China, acquisendo il 25% di una joint venture che coordinerà il business Farfetch sul mercato cinese.

A proposito di Cina, anche per Diesel il mercato è ripartito?

È così, tanto che settimana scorsa abbiamo celebrato con un evento fisico il lancio di una capsule. L’accelerazione digitale è un fatto, ma sono altrettanto convinto che pure in Europa e Stati Uniti e in ogni altro Paese ancora alle prese con le varie forme di lockdown, appena sarà possibile, si tornerà a organizzare e apprezzare il lavoro in presenza, gli eventi fisici, lo shopping in negozio.