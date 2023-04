Piombino, arriva il primo gas: il rigassificatore è pronto a operare

L’avvio

Se non ci saranno intoppi tra poche settimane l’impianto, che nei mesi scorsi è stato al centro di polemiche e contestazioni, e che è tuttora oggetto di un ricorso al Tar presentato dal Comune di Piombino, entrerà in funzione: «Entro la fine di maggio, se tutto andrà come da cronoprogramma, saremo pronti ad avviare l’esercizio commerciale», annuncia Ruggeri. Rispetto alle previsioni formulate all’arrivo della Golar Tundra (che indicavano metà maggio), si tratta solo di qualche giorno in più. La capacità di rigassificazione dell’impianto è di cinque miliardi di metri cubi all’anno.

Per l’entrata in esercizio servirà l’autorizzazione integrata ambientale (Aia), il cui rilascio con decreto del ministero dell’Ambiente è atteso nei prossimi giorni – spiega Snam - dopo che giovedì scorso a Roma si è chiusa la conferenza dei servizi che ha dato il via libera col parere positivo di tutti gli enti partecipanti, eccetto il Comune di Piombino. Il sindaco, Francesco Ferrari, continua la battaglia contro il rigassificatore e, in vista dell’udienza di merito al Tar del Lazio fissata per il 5 luglio prossimo, ha dato incarico ai suoi legali di depositare motivi aggiunti. Tra gli atti contestati c’è anche la proroga al 26 giugno concessa a Snam dal commissario straordinario per il rigassificatore, il presidente della Regione Eugenio Giani, per indicare la collocazione definitiva (che dovrebbe essere offshore) della nave Golar Tundra dopo i tre anni di permanenza nel porto di Piombino: il trasferimento era stato concordato fin dall’inizio per evitare disagi troppo pesanti alla popolazione.

