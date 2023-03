Piombino, rigassificatore in funzione da metà maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nave rigassificatrice Golar Tundra, destinata a far fronte alle necessità di gas nel prossimo inverno e in quelli a venire dopo il taglio delle forniture dalla Russia, è ormeggiata da domenica sera, 19 marzo (dopo una manovra definita “perfetta” dagli addetti ai lavori) nel porto di Piombino, dove oggi, 20 marzo, sono arrivati il direttore generale di Snam rete Gas, Massimo Derchi, l’amministratore delegato di Snam Fsru Italia (la divisione che si occupa delle unità di stoccaggio e rigassificazione), Elio Ruggeri, e il commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

La nave attende il primo carico di gas liquido che sarà acquistato direttamente da Snam (l’asta da 170mila metri cubi scadrà il 28 marzo) per fare i test di prova dell’impianto di rigassificazione, previsti alla fine di aprile. A metà maggio, secondo quanto confermato da Derchi e Ruggeri, comincerà l’attività vera e propria.

Loading...

Nel frattempo, però, la società leader nel trasporto e stoccaggio di gas sta concludendo l’asta per assegnare la capacità di rigassificazione dei prossimi 20 anni: si tratta di 43 slot da 170mila metri cubi per i quali sono state presentate le buste dagli shipper entro le 12 di oggi, lunedì 20 marzo. Tra i candidati dovrebbero esserci i grandi operatori italiani di gas, da Eni a Edison, da Enel a A2A, ma anche i grandi operatori internazionali come Bp, Total, Exxon, Trafigura.

Resta sullo sfondo la questione del ricorso al Tar, che si pronuncerà il 5 luglio, con l’impianto già in funzione. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in conferenza stampa ha detto che, nel caso in cui il Tar Lazio nell'udienza di merito prevista il 5 luglio, dovesse accogliere il ricorso presentato dal Comune di Piombino «accadrà quello che avviene in questi casi, cioè la nave è partita, sarà in funzione e quindi continuerà ad andare».