Pionieri del turismo di lusso

Al primo Luxury Summit di Leading Hotels of the World (LHW), che si è svolto a Gstaad a gennaio, erano presenti alcune famiglie di albergatori italiani, tra cui padre e figli Sersale di Le Sirenuse, padre e figlio Fiorentino del Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento e le sorelle Avino di Palazzo Avino a Ravello che hanno individuato nel design, nell'alto artigianato e nelle esperienze alcune priorità dei loro ospiti. Mentre Leo Githis, proprietario con la sua famiglia degli eco resort Nayara, promuove un turismo pionieristico in zone remote come la foresta pluviale del Costa Rica e l'Isola di Pasqua, e i diritti delle popolazioni indigene a cui porta lavoro, risorse e formazione.



