Piovan Group, conti record Ricavi oltre i 500 milioni

Il Consiglio di amministrazione di Piovan Spa ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022, anno che ha visto il consolidamento di Ipeg. I ricavi ammontano a 531,4 milioni (+85,1% rispetto al 31 dicembre 2021); l’adjusted Ebitda consolidato è pari a € 62,7 milioni (escludendo dall’Ebitda alcuni costi di natura non ricorrente), 11,8% dei ricavi e altri proventi, in aumento del 53% rispetto al 2021 (+12,4% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non ricorrenti). Il risultato netto consolidato è pari a € 40,6 milioni (incidenza sui ricavi e altri proventi del 7,6% escludendo gli effetti della PPA, +46,5% rispetto al 31 dicembre 2021). L’utile di esercizio è pari a € 34,8 milioni, in aumento rispetto ai € 27,7 milioni dell'anno precedente.

«Nonostante il complicato scenario globale, ancora una volta il nostro Gruppo consolida un altro anno di crescita, con un fatturato che supera i 500 milioni di euro, un organico di più di 1.800 collaboratori. Nulla di tutto questo sarebbe possibile se il Gruppo non avesse continuato ad impostare la propria strategia sui suoi tre storici pilastri fondamentali: i clienti, le persone e l’innovazione. La nostra strategia non può prescindere da un quarto elemento che è trasversale a quelli menzionati sopra, ovvero il focus sulla sostenibilità», ha dichiarato Nicola Piovan, presidente esecutivo di Piovan.