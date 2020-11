Piovan, non solo plastica nella ripresa post lockdown Terzo trimestre in recupero e portafoglio positivo, nei 9 mesi corre di più il Food del Plastic, l’ad: «Nel futuro più spazio alla diversificazione, ma auto elettrica e medicale restano trend positivi per il core business» - Via libera al dividendo bloccato a maggio di Matteo Meneghello

Terzo trimestre in recupero e portafoglio positivo, nei 9 mesi corre di più il Food del Plastic, l’ad: «Nel futuro più spazio alla diversificazione, ma auto elettrica e medicale restano trend positivi per il core business» - Via libera al dividendo bloccato a maggio

4' di lettura

Piovan, realtà attiva nella produzione di sistemi ausiliari di automazione (stoccaggio, trasporto, trattamento) per l’industria della plastica e alimentare, chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi consolidati per 152,3 milioni, in calo del 9,5% rispetto ai 168,2 milioni al 30 settembre dell’anno scorso (-7,4% a cambi costanti). L’Ebitda del gruppo, con sede in provincia di Venezia, è stato di 20 milioni (13,2% dei ricavi del periodo), in crescita del 3,3% rispetto ai 19,4 milioni dello stesso...