Piovono razzi! Il cinese “Lunga Marcia 5B” in caduta sulla Terra nel week-end

Non sarà la fine del Mondo, neanche questa volta, ma certo non è simpatico passare il fine settimana sapendo che potrebbe caderci sulla testa tutto, o anche solo un pezzo, del primo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5 B: 18 tonnellate di metallo e altro distribuiti su 30 metri di lunghezza. Cadrà di sicuro, molto probabilmente fra l’8 e il 9 di maggio, non si sa bene dove, e neppure lo si potrà sapere mai con certezza finché non sarà atterrato, ma la probabilità che arrivi in un centro abitato sono vicinissime allo zero.

Un ritorno incontrollato

Venerdì 7 sera il razzo viaggia a oltre 27.000 chilometri all’ora ed è a un’altezza di 240 chilometri dal suolo terrestre, orbita molto bassa. Ha portato giorni fa con successo nella sua orbita il primo modulo della nuova stazione spaziale cinese, solo che non è stato previsto il suo rientro in modo controllato. Si pensa, e spera, che si disintegri nel rientro in atmosfera, anche se non proprio al 100%. Insomma, è un gioco di probabilità, che però va sfacciatamente a nostro favore, vedremo perché.

Non sarà l’ultimo

Altri due lanci con lo stesso razzo vettore sono previsti nei prossimi mesi. Il Lunga Marcia 5B è il più potente dei vettori cinesi ed è stato pure modificato apposta per portare il grande e pesante modulo abitativo, 22,5 tonnellate, di quella che sarà la terza stazione spaziale cinese, il Palazzo Celeste. Non avendo raggiunto un’orbita stabile, come il carico che trasportava ha invece fatto, sta perdendo energia nella sua orbita molto ellittica e verso i 100 chilometri da terra inizierà ad avere i suoi bei problemi con l’atmosfera che, per quanto estremamente rarefatta, inizierà a frenarlo e contemporaneamente a riscaldarlo.



L’illustrazione della nuova stazione spaziale cinese

Qui si gioca la partita, nel senso che, se il riscaldamento sarà molto efficiente, i 30 metri del razzo cinese svaniranno in tanti piccoli e inoffensivi pezzi, come altrettante stelle cadenti, ma se invece questo non succederà avremo dei detriti, quanto grandi e dove cadranno è materia da indovini più che da scienziati.

Gli scienziati: probabile impatto domenica mattina

Non che questi ultimi siano stati con le mani in mano e diversi modelli matematici per il fenomeno sono stati sviluppati da fior fior di cervelli, utilizzando il metodo di Montecarlo, la chiave inglese degli statistici, ma la indeterminazione regna sovrana. Basta infatti un leggero aumento di temperatura nell’atmosfera per far cadere diversamente il pezzo di razzo. Si calcola che una differenza di 1 solo grado nella temperatura dell’atmosfera incontrata nel rientro sposti il punto di impatto di almeno 500 chilometri. Comunque, i centri specializzati in Europa e negli Usa danno domenica 9 mattina il momento più probabile per l’impatto, con una indeterminazione di una diecina di ore e più. Il punto di arrivo sarà nella fascia da +41 a -41 gradi di latitudine, per visualizzare da New York o Napoli giù fino a Sidney. La nostra Protezione Civile comunque segue l’evento.