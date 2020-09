Piquadro: doppia sfida su digitale e piano retail

Insomma, nonostante il Covid e un quadro macroeconomico complessivo che resta incerto vista la sua dipendenza dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi e dalla conseguente reazione della domanda in un contesto recessivo, l’azienda resta positiva.

Gli investimenti in digitale e retail proseguono, così come la ristrutturazione della Maison Lancel, brand che pesa per circa il 36% sui conti del gruppo (Piquadro il 47% e The Bridge il 17%). «Entro ottobre apriremo due negozi Lancel in Cina - dice Palmieri -, due punti vendita Piquadro sono in rifacimento, mentre abbiamo acquistato un negozio The Bridge a Firenze che andava molto bene ed era in franchising: dal mese prossimo sarà diretto. Stiamo riducendo la distribuzione wholesale per essere più vicini al cliente e coerenti con l’immagine dei nostri marchi. Il Crm è al centro delle nostre strategie perché il rapporto diretto con il consumatore finale è fondamentale».

La distribuzione è un asset strategico per il gruppo che è presente in oltre 50 Paesi con 177 punti vendita tra cui 91 boutique a insegna Piquadro (60 in Italia e 31 all’estero di cui 54 diretti e 37 in franchising), 12 boutique The Bridge (12 in Italia di cui 9 diretti) e 74 boutique Lancel (60 in Francia e 14 in altri Paesi, di cui 68 diretti).