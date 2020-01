Piquadro: nei nove mesi il fatturato sfiora 122 milioni (+13,5%) Il titolo del gruppo a Piazza Affari ha reagito positivamente ed è in progresso di circa 2 punti percentuali.

3' di lettura

Primi nove mesi di crescita per Piquadro. Nel periodo, chiuso il 31 dicembre 2019, la società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha realizzato un fatturato di 121,8 milioni, in crescita del 13,5% rispetto all’analogo periodo dell'esercizio precedente. L’aumento dei ricavi - sottolinea una nota - è stato determinato dal

consolidamento integrale dei nove mesi delle vendite della Maison Lancel (contro sette mesi relativi al semestre chiuso al 31 dicembre 2018), dall’aumento del 3,7% delle vendite a marchio Piquadro e dall’incremento del 9,2% delle vendite a marchio The Bridge.

A Piazza affari il titolo guadagna attorno ai 2 punti percentuali, con una reazione positiva del mercato ai dati diffusi questa mattina.

L’andamento dei brand

Il marchio Piquadro ha visto i ricavi pari a 56,7 milioni, in crescita del 3,7% rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2019. I ricavi di vendita nei primi nove mesi dell’sercizio nel canale DOS a parità di perimetro, e quindi depurati delle vendite dei negozi non presenti nell'esercizio precedente, hanno registrato un incremento pari a circa lo 0,7% (a parità di giorni di apertura e a cambi costanti il dato di Same Store Sales Growth - SSSG - ha registrato un incremento pari a circa lo 0,3%).



Il marchio The Bridge ha visto ricavi pari a 22,4 milioni di euro in crescita del 9,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2018; tale incremento è stato determinato sia dalla crescita del 5,5% del canale Wholesale, che rappresenta il 67,9% delle vendite a marchio The Bridge, sia dall'aumento del 17,7% delle vendite del canale DOS (che include il sito e-commerce della The Bridge in crescita del 39,6%), che rappresentano il 32,1% delle vendite a marchio The Bridge.