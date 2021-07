Piquadro riparte, fatturato a +78,6%

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2021, un fatturato di circa 9,0 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 41,2% del fatturato totale di Gruppo (45,7% delle vendite consolidate al 30 giugno 2020) in incremento del 61,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021.

Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 11,9 milioni di Euro, pari al 54,2% delle vendite consolidate (49,9% delle vendite consolidate al 30 giugno 2020), in incremento del 94,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021.

Nell'area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di circa 1 milione di Euro, pari al 4,6% delle vendite consolidate (4,4% delle vendite consolidate al 30 giugno 2020) in incremento dell'84,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021.

“Il trimestre aprile-giugno si è chiuso con segni positivi molto consistenti su tutti e tre i marchi del Gruppo”, afferma Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro.

“Piquadro, ha registrato un incremento di fatturato del 63,8% rispetto allo scorso anno che sconta ancora la lenta ripresa nei viaggi e negli spostamenti di lavoro. Diversamente, la Maison Lancel e The Bridge, hanno riportato incrementi delle vendite nel trimestre rispettivamente pari al 77,6% ed al 130,8% con uno straordinario incremento del 119,9% del fatturato e-commerce per Lancel. Siamo dunque convinti che, in un quadro di diffuso miglioramento della situazione pandemica, sia già in atto una ripresa dei consumi che dovrebbe riportarci in qualche mese ai livelli pre-Covid, forti, peraltro, di una struttura ancora più snella ed efficiente, focalizzata sul digitale e con una nuova visione decisamente più esperienziale e omnicanale del rapporto con il cliente”.