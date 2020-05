Pir alternativi al debutto Il Decreto Rilancio da il via libera alla proposta Assogestioni. Sulla rampa di lancio i prodotti di Banca Generali con 8+Investimenti , Hedge Invest con Algebris e poi Azimut, Anthilia, Eurizon, Kairos, Muzinich. di Lucilla Incorvati

Se il Decreto Rilancio ha dato il via libera (come atteso) al progetto di Assogestioni sui Pir alternativi, gli operatori con una forte competenza nella gestione degli investimenti illiquidi non si sono fatti trovare impreparati. Un’occasione, quella dell’investimento in real asset, in tempi di tassi a zero, per dare slancio, quando il rischio si può sopportare, ai portafogli, grazie all’appeal del vantaggio fiscale. Debutta ai primi di giugno l’Eltif di Banca Generali realizzato con 8A+Investimenti Sgr(80% in strumenti di debito e 20% in equity di imprese italiane). Dopo qualche settimana sarà la volta dell’Eltif al 100% azionario di Hedge Invest, sottoscribile sulla piattaforma All Funds.

Quel potenziale che piace agli asset manager. Secondo Equita già dal primo primo anno da questo segmento potrebbe arrivare una raccolta tra i 2 e i 3 miliardi. Secondo le stime di Equita gli Eltif potrrebbero raggiungere 7-8 miliardi di euro di masse gestite in 5-7 anni, coerentemente con quanto raggiunto dai Venture Capital Trust in UK (7.7 miliardi a fine 2018) sulle sole persone fisiche. «Se prendiamo la media dei capitali raccolti negli ultimi 5 anni nel private equity/private debt in Italia si arriva intorno ai 2-3 miliardi all'anno - sottolinea Luigi De Bellis, co-head dell’Ufficio Studi di Equita - in ogni caso comunque si tratta di una sfida nuova per il settore, quindi non è banale raggiungere tali obiettivi».

Le mosse degli operatori. Hedge Invest, Sgr tra le prime a ricevere da BankItalia il via libera alla gestione di un Eltif di diritto italiano, in partnership con Algebris Investments punta alla rinascita dell’Italia con un prodotto nuovo che sarà sottoscrivibile sulla piattaforma AllFunds. «Con Algebris integriamo competenze diverse - sottolinea Alessandra Manuli, ad di Hedge Invest -; la nostra esperienza consolidata nella gestione di Fia chiusi (real estate, private debt e distressed credit)

ed il vasto network di contatti con imprenditori italiani della famiglia che guida HI dal 2000; dall'altro la storica specializzazione di Algebris, fondata da Davide Serra nel 2006, ed il suo significativo track record nel settore finanziario globale, esteso all'azionario italiano». Il nuovo fondo, affidato alla gestione del team di investimento di Algebris guidato da Luca Mori, investira' in PMI italiane in occasioni di aumnenti di capitale oppure di Ipo, di società quotate o quotande, con capitalizzazione inferiore a 500 milioni, in un orizzonte temporale medio-lungo a partire da 30mila euro.

Chi c’è sulla rampa di lancio. Azimut sta lavorando ad prodotto che sarà rilasciato ai primi di luglio come quello di Eurizon, tra i primi in Italia lo scorso anno a lanciare un Eltif (fondo chiuso riservato di diritto europeo) . In estate arriveranno anche Muzinich molto attivo nel segmento anche con fondi di credito, Kairos, Sagitta, Equita Sgr e Anthilia Sgr, altro gestore tra i più quotati nel mondo del private debt italiano che ha confezionato un prodotto con alcune reti di vendita che poi lo distribuiranno. «L’iter è ancora in corso anche se siamo tra le prime Sgr ad essere autorizzate da Banca d’Italia alla messa a punto di un Eltif di diritto italiano - sottolinea Giovanni Lani, l’amministratore delegato di Anthilia Sgr - avremo BnP Paribas come banca depositaria e puntiamo a una soluzione a fisarmonica , flessibile per cogliere le migliori apportunità nel mondo equity e obbligazionario con un prodotto della durata di circa 7 anni accessibile con quote a partire da 10mila euro e finalizzato comunque a contenere la volatilità dei mercato».

Il pole position Banca Generali. Banca Generali conta di iniziare a collocare il suo primo Eltif dai primi di giugno.«Sono mesi che lavoriamo ad un progetto che abbiamo chiamato BG For Real Ecomomy in collaborazione con 8A+Investimenti Sgr - sottolinea Andrea Ragaini, vice direttore di Banca Generali- che prevede un Eltif della durate di 7 anni con investimenti minimi a partire da 25mila euro investito all’80% sul comparto obbligazionario per il quale ci siamo affidati a specialisti del settore come Anthilia e Ver Capital. L’altro prodotto in via di arrivo che offrirà i vantaggi di decorrelazione dalla volatilità dei mercati e ritorni molto interessanti è in un Fia di diritto lussemburghese non riservato con delega di gestione a primari gruppi internazionali tra cui come Cheney Capital e Muzinich e per la parte equity punta sul mondo del venture capital con una consulenza del Politecnico di Milano e che consente di sfruttare le ageolazioni fiscali previste per PMI innovative e start up anche grazie alla partecipazione di operatori specializzati tra cui Bliss Investment e Catalyst Venure Capital».