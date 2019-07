Piramide spaziale sulla via della modernità di Giuseppe Lupo

5' di lettura

Se si guarda verso l’alto, la struttura metallica che sta al centro dell’area di servizio Villoresi Ovest sembra indicare che non sono passati sessantun anni dal giorno dell’inaugurazione. L’area si trova alle porte di Milano, sull’Autostrada dei Laghi, e ci si arriva da nord, avendo alle spalle la corona delle Alpi. Il parcheggio è sempre pieno di mezzi pesanti in cerca di pausa, raramente le auto sostano più del necessario per un panino o un caffè. La fretta rischia di sviare l’attenzione da uno dei simboli di quell’Italia euforica e speranzosa, che alle soglie degli anni 60 aveva improvvisamente abbandonato carri e biciclette per salire a bordo di Lambrette, Vespe, Cinquecento, giardinette familiari e lanciarsi nell’avventura del boom economico.

Bianchetti (a d.) con Le Corbusier in occasione dell'Expo di Parigi del 1937. Archivio Arch. Jan Bianchetti

Il futuro secondo Bianchetti

Angelo Bianchetti, l’architetto che nel 1958 progettò quest’area, volle pensare a qualcosa che trasmettesse l’idea del futuro. Disegnò un’impalcatura bianca a forma di piramide, con una cupola dalle punte rotonde, una ventina di metri più alta rispetto all’edificio circolare, dove ancora oggi si trovano bar, ristorante, tavoli, sedie, panche e dove un enorme lampadario a goccia pende dal soffitto. Non lo sapeva, ma due anni dopo la rivista statunitense «Life» avrebbe dedicato un articolo al suo gioiello con questo titolo: «Italian Luxury for Export and Those at Home, Too». Bianchetti si era formato secondo il gusto del Bauhaus e con alcuni dei suoi esponenti di spicco (Gropius, Breuer, il grafico Xavinski) aveva avuto anche rapporti diretti. Una foto lo ritrae in posa disinvolta al fianco di Le Corbusier, durante l’Esposizione Internazionale di Parigi, nel 1937. In lui si radunava quella tradizione milanese che negli anni 30 assegnò al dibattito sull’urbanistica il valore di uno speciale crocevia da dove osservare i caratteri del moderno.

L'articolo del 1960 della rivista «Life» «Italian Luxury for Export, and Those at Home, Too» che celebrava la costruzione e l'efficienza del futuristico autogrill progettato da Angelo Bianchetti . Autogrill.com

Il futuro che Bianchetti prefigurò nell’armonia di triangoli e cerchi dell’autogrill Villoresi Ovest manifestava i segni di un’epoca che respirava nella sfida dell’uomo contro le leggi di gravità. Erano gli anni delle conquiste spaziali e qualcosa che appartiene al linguaggio dell’universo da esplorare è rimasto ancora oggi nell’atmosfera che si avverte ai piedi di questa piramide, come se da un momento all’altro dovesse planare il razzo di Yuri Gagarin o il Lem con cui Neil Armstrong arrivò per la prima volta sulla Luna, esattamente cinquant’anni fa.

Probabilmente è la chiave di mistero a vincere con il suo fascino le insidie del tempo, anche se si tratta di una lettura per sottintesi.