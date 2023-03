Calcio e film in streaming: 5mila euro di multa e trasmissioni interrotte per chi usa siti illegali

Sanzioni più alte per gli utenti

La normativa cambia anche nelle sanzioni previste per chi fa gravi violazioni, ad esempio per quantità di opere (non c'è una numerica precisa) o per recidiva: ora 5 mila euro. Prima era invece 1.032 euro, in questi casi. Resta 150 euro per i casi non considerati gravi. La norma chiarisce inoltre che questa super sanzione riguarda anche i servizi streaming e sharing online, mentre prima (quella di 1032 euro) era solo per presenza di supporti fisici.C'è anche la confisca dei prodotti. Hard disk e computer, insomma.Attenzione, però. A differenza di quanto riportato da varie fonti di informazioni, la “normativa non prevede il carcere per gli utenti finali, in nessun caso”, spiega Alfredo Esposito, avvocato esperto di copyright digitale.

Lo prevede in effetti solo per violazioni commesse a scopo di lucro (“reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493”).Non si applica allora se c'è solo un interesse personale (tipicamente, risparmiare soldi dell'acquisto). Nella normativa (già adesso) fa eccezione l'utente del cosiddetto “pezzotto” che rischia pene e sanzioni più alte essendosi dotato di hardware.

Prevista anche la reclusione

Secondo la Cassazione, il reato consiste nella violazione della legge sul diritto d'autore del 1941 — art. 171 octies l.633/1941, per , «chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale».

In ogni caso, la nuova normativa aumenta pene e sanzioni previste per chi guadagna con questi prodotti illeciti; offre inoltre nuovi poteri ad Agcom anche per colpirne la monetizzazione.

Anche per questi motivi quindi ci dovrebbe essere, come effetto per gli utenti finali, una ridotta disponibilità.