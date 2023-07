Pirateria online, via libera definitivo alla legge con l’oscuramento dei siti in 30 minuti

Sanzioni inasprite

Nel Ddl è anche previsto l’inasprimento delle sanzioni che si tradurranno in carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale i contenuti, e sanzioni sino a 5mila euro per chi invece ne fruisce. Al di là dell’azione di deterrenza sono comunque previste campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

Tavolo tecnico e piattaforma

A questo punto ci sono altri due passaggi per completare il mosaico. «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – come scritto nella norma appena approvata dal Senato – l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico» al fine di «definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP» grazie a «una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato». Questa piattaforma dovrà essere pronta «entro sei mesi». La legge prevede finanziamenti certi fino al 2032 per l’Agcom chiamata a questa nuova attività con l’innesto di altre 10 persone.

I commenti

«Con questa legge l’Italia diventa un modello per l’Europa nella lotta ad una piaga sociale, economica e culturale. Contrastare sul nascere la pirateria, abbattendo i siti illegali in 30 minuti, serve per proteggere una quota economica rilevante del sistema paese, per tutelare posti di lavoro e per mettere in sicurezza i dati di milioni di cittadini», dice Massimiliano Capitanio, commissario Agcom e già firmatario, nella precedente legislatura, di una proposta di legge contro la pirateria.

Fapav e Anica

«È ora il momento di una battaglia nella società, e tra i consumatori, per far capire che la pirateria è nemica delle libertà, perché danneggia la creatività, il lavoro, le imprese», dice Francesco Rutelli, presidente Anica. «La celerità nei lavori parlamentari e l’unanimità di Camera e Senato nell’approvazione del Disegno di Legge sono due aspetti che evidenziano l’intento comune di agire su un fenomeno che impatta sull’economia italiana» commenta Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav.

Duilio (Sky): «Fenomeno che danneggia l’industria creativa»

«La legge antipirateria approvata oggi dal Senato è un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l'industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando la criminalità organizzata» ha dichiarato Andrea Duilio, ad di Sky Italia. «La nuova legge permetterà di contrastare più efficacemente questo fenomeno e di riaffermare la legalità a tutela di tutti coloro che fruiscono legittimamente dei loro contenuti preferiti» ha concluso Duilio.