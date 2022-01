Pirelli, 150 anni di storia. Arriva un francobollo dedicato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pirelli festeggia i 150 anni di vita e lo fa ripercorrendo la propria storia tra industria, cultura e costume, tecnologia e passione, iniziata il 28 gennaio 1872 che si intreccia con quella di una famiglia, della città di Milano e dell'Italia. Sul palco del Piccolo Teatro a Milano, in una scenografia composta da cinque grandi schermi, quattro attori tra cui Paolo Mieli, Alberto Pirelli e Marco Tronchetti Provera, hanno raccontato Pirelli partendo dalla sua storia. Immagini, video, foto del passato e del presente si sono alternati alle voci degli attori, che hanno ripercorso le tappe dell'azienda. n dialogo incentrato sulle figure di Leopoldo Pirelli e di suo padre Alberto, anche attraverso il ricordo del nipote, e sul ruolo dell'azienda nella modernizzazione e industrializzazione del Paese. “Oggi abbiamo voluto percorrere insieme un viaggio nella storia guardando al futuro. Anticipare il cambiamento è quello che Pirelli fa da 150 anni grazie alla solidità della sua cultura di impresa e al suo saper essere sempre protagonista del presente. Elementi che oggi ci consentono di arrivare a questo traguardo con un brand affermato in tutto il mondo. Ci è sembrato importante condividere questo racconto con la nostra città, il nostro Paese e con tutte le realtà e le comunità internazionali con le quali quotidianamente ci confrontiamo. Un grazie a tutte le 30mila persone che ogni giorno in Pirelli costruiscono la nostra storia”, ha affermato Marco Tronchetti Provera, vice presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli.

Pirelli, le tappe della storia

Un percorso, quello di Pirelli, che prende il via il 28 gennaio 1872 da Giovanni Battista Pirelli, che a soli 23 anni scommette su qualcosa di assolutamente nuovo: la gomma. All'inizio l'azienda produce isolanti per telegrafi e cavi che connettono i punti più lontani di un'Italia appena nata. Cresce rapidamente in tutto il mondo e realizza oggetti d'uso quotidiano (dalle cuffie ai giocattoli fino agli impermeabili) e coperture per carri e bici in risposta alle prime forme della nuova mobilità. Fin dalla nascita concentrata sull'innovazione, la società punta su prodotti che diventano simboli anche dello sviluppo del Paese. Così come uno dei simboli di Milano diventa il Pirellone, il moderno grattacielo che negli anni '60 ospita l'azienda prima del trasferimento del suo Headquarters in Bicocca, oggi un vero e proprio campus aziendale. Anche per Pirelli, però, non mancano gli ostacoli: le mancate fusioni, negli anni '90, con Dunlop e Continental e il progetto di integrare reti e contenuti nelle telecomunicazioni, perseguito all'inizio degli anni Duemila con Telecom Italia e naufragato per ingerenze esterne. Crisi sempre superate ripartendo dal core business che porta l'azienda a focalizzarsi sui pneumatici.

Francobollo Pirelli

E’ dedicato a Pirelli & C, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione il nuovo francobollo ordinario emesso - come comunicato da Poste Italiane - dal Ministero dello Sviluppo Economico per la serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Di tariffa B, pari a 1,10 euro, ha una tiratura di trecentomila esemplari in foglio da quarantacinque.