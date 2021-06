Pirelli accelera in Borsa con riassetto Camfin, per Equita ipotesi M&A

1' di lettura

Pirelli & C in evidenza a Piazza Affari, dove i titoli della Bicocca mettono a segno la migliore prestazione del FTSE MIB. Le quotazioni beneficiano della notizia dell'imminente riassetto azionario del socio di riferimento Camfin. Secondo quanto riportato nel weekend dal Sole 24 Ore, la Longmarch della famiglia cinese Niu, storico partner industriale di Marco Tronchetti Provera, si appresta a entrare nell'azionariato di Camfin con una quota intorno al 30%. A esito dell'operazione, che dovrebbe perfezionarsi entro ottobre e che valorizza Pirelli 6,5 euro per azione, la holding salirà dal 10% al 14,1% del gruppo degli pneumatici. Il controllo di Camfin resterà comunque in mano a Tronchetti Provera, grazie ai maggiori diritti di voto garantiti ai soci di classe A.

I soci della holding (oltre alla Mtp di Tronchetti ci sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Fidim, Massimo Moratti e Alberto Pirelli) avrebbero inoltre allo studio l'estensione del lock up dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026 e valuterebbero la conferma di Tronchetti alla guida di Pirelli per un altro triennio. Secondo gli analisti, d'altra parte, il rafforzamento della presa di Camfin di Pirelli potrebbe essere visto anche in ottica M&A: «Come abbiamo già evidenziato, riteniamo che il rafforzamento di Camfin in Pirelli possa essere interpretato come mossa antidiluitiva preliminare in vista di un M&A deal, come una fusione», scrivono gli esperti di Equita, che ricordano l'ipotesi Brembo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)