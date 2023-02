Pirelli accelera, Morgan Stanley promuove strategia premium ed elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pirelli & C è il miglior titolo del FTSE MIB con un rialzo superiore al 2% grazie a una valutazione positiva da parte di Morgan Stanley. Il broker ha migliorato la raccomandazione sul titolo portandola a "overweight" con un prezzo obiettivo a 5,5 euro. Sotto il profilo industriale, gli analisti apprezzano la strategia di Pirelli focalizzata sugli pneumatici high value - il cui mercato è più resiliente rispetto a quelli standard - e anche il numero di omologazioni superiore ai competitor di pneumatici per i veicoli elettrici che rappresenteranno uno dei driver della domanda nei prossimi anni.

A questo, secondo Morgan Stanley, si affiancano valutazioni piuttosto favorevoli del titolo in Borsa. Resta il nodo del debito che potrebbe continuare a pesare sulle valutazioni anche se i margini di liquidità per coprire le prossime scadenze fino a inizio 2024 e la visibilità sulla domanda di pneumatici nei ricambi, rende il tema meno pressante. Per Morgan Stanley è incoraggiante la gestione efficiente del capitale circolante da parte della società e il mercato dovrebbe progressivamente premiare i titoli Pirelli di pari passo con la riduzione della leva finanziaria.