Pneumatici «all season», Pirelli amplia la gamma: più misure disponibili

A fronte di questa crescente domanda, Pirelli ha deciso di ampliare la gamma di pneumatici con 22 nuove misure (nei calettamenti tra i 16 e i 19 pollici) degli pneumatici Cinturato All Season Plus e Scorpion Verde All Season SF per il mercato del ricambio anche con tecnologia Seal Inside, la tecnologia Pirelli che consente di continuare la marcia anche in caso di forature. Con queste nuove misure, Pirelli arriva a coprire circa il 90% dei potenziali volumi di mercato di pneumatici all season.

Invernali o All Season?

L’utilizzo di pneumatici invernali è sempre raccomandato per vetture più performanti e per far fronte a condizioni climatiche più severe, ma con la gamma all season Pirelli ha voluto rispondere alle esigenze di un segmento di mercato che preferisce una soluzione unica e non l’alternanza pneumatici invernali/pneumatici estivi per stili di guida e modalità di utilizzo della vettura. Una scelta da parte questa tipologia di consumatori che negli ultimi anni è cresciuta molto in Europa, considerato che i pneumatici all season racchiudono in sé un equilibrio di prestazioni tra le caratteristiche di una gomma estiva e le peculiarità di una gomma invernale.

Le cinturato All Season Plus

Per rispondere alle esigenze dei proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici e che desiderano muoversi in una dimensione di mobilità totale in un contesto urbano, senza preoccuparsi delle condizioni meteo e delle normative, Pirelli mette a disposizione il pneumatico Cinturato All Season Plus. Questa evoluzione della prima gamma Cinturato All Season possiede un particolare disegno battistrada direzionale, che consente un’ottimizzazione della capacità di espulsione dell’acqua, attraverso i due ampi canali longitudinali e laterali, riducendo notevolmente il fenomeno di acquaplano. Grazie all’innovativo disegno, si ha un ridotto rumore, sia all’esterno del veicolo sia all’interno dell’abitacolo, a tutto vantaggio del piacere di guida. Un ulteriore tratto distintivo del nuovo Cinturato All Season Plus è rappresentato dalla tecnologia della lamellatura 3D: il disegno battistrada dell’All Season, infatti, è concepito in modo tale che su fondi asciutti o bagnati le lamelle 3D, ottimizzando il movimento del tassello, garantiscono migliori prestazioni in frenata e in curva, uniformando il profilo di usura della gomma e allungandone così la durata. In caso di fondi innevati, invece, aprendosi, i tasselli consentono di catturare i cristalli di neve, offrendo un’ottima tenuta di strada. Non a caso, l’All Season Plus è contraddistinto dal simbolo M+S ed anche da quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime, che ne certificano l’assoluta sicurezza nelle condizioni invernali.