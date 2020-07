Pirelli brilla a Piazza Affari dopo l'annuncio su riassetto governance Verrà costituita una nuova Direzione Generale co-Ceo affidata ad Angelos Papadimitrou di Cheo Condina

(IMAGOECONOMICA)

Pirelli brilla in Borsa dopo l'annuncio, prima dell'apertura delle contrattazioni, del percorso di successione al vertice, che si concluderà nella prima parte del 2023, riorganizzando la struttura manageriale. Il titolo guadagna circa tre punti percentuali e fin dalle prime battute è stato tra i migliori dell'Ftse Mib. Nel dettaglio, si spiega, verrà costituita una nuova Direzione Generale co-Ceo affidata ad Angelos Papadimitrou, che fino allo scorso dicembre ricopriva la carica di ad nella gruppo di macchine industriali e per imballaggio Coesia (controllato da Isabella Seragnoli). Il vicepresidente e Ceo Marco Tronchetti Provera ha deciso di proporne la costituzione nel consiglio di amministrazione previsto il prossimo 23 luglio. La nuova struttura sarà alle dipendenze dello stesso Ceo.

Riorganizzazione per futuro percorso di successione

“La riorganizzazione proposta punta anche ad ampliare il management team in considerazione del futuro percorso di successione in linea con la procedura già adottata dalla società”, ha sottolineato una nota del gruppo di pnuematici. Nella proposta di nuovo assetto macro-organizzativo, conclude la nota, al vice presidente esecutivo e ceo continueranno a fare capo l’indirizzo e il controllo delle strategie e delle operazioni straordinarie, le direzioni corporate affairs, compliance and company secretary; strategic planning & controlling and investor relations; communication and brand image; global institutional affairs and sustainability.

